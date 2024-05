Snažan rast indeksa nakon slabog podatka s tržišta rada

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi skočili su u petak nakon što je aprilski izvještaj o zapošljavanju, koji je bio blaži od očekivanog, podstakao nade da bi Federalne rezerve (Fed) mogle uskoro početi da smanjuju kamatne stope.

Dow Jones Industrial Average dobio je 465 bodova ili 1,2 odsto. S&P 500 porastao je 1,3 odsto, dok je Nasdaq Composite ojačao dva odsto, prenosi SEEbiz.

Izvještaj o platama za nepoljoprivredne djelatnosti od petka pokazao je da je u aprilu otvoreno 175 hiljada radnih mjesta, što je ispod 240 hiljada koliko su očekivali ekonomisti koje je anketirao Dow Jones.

Stopa nezaposlenosti porasla je na 3,9 odsto, u odnosu na 3,8 odsto u prethodnom mjesecu, prema Zavodu za statistiku rada. Podaci o platama takođe su bili manji od očekivanih, što je ohrabrujući znak za inflaciju.

Nakon rasta broja radnih mjesta u aprilu, koji je bio slabiji od očekivanog, i umjerenog rasta plata, trgovci predviđaju drugo smanjenje cijena do kraja godine.

Vjerovatnost smanjenja u septembru kretala se blizu 50 odsto, prema FedWatch alatu za praćenje tržišnih terminskih ugovora CME.

Stope su takođe pale nakon izvještaja o radu, pri čemu je desetogodišnji prinos pao ispod 4,5 odsto.

Kretanje je pogodovalo megacap tehnološkim dionicama osjetljivim na stopu, pri čemu su Nvidia i Advanced Micro Devices porasli oko tri odsto. Microsoft i Meta Platforms ojačali su po dva odsto, dok je S&P-ov sektor informacione tehnologije porastao tri odsto.

Snažni tromjesečni izvještaji glavnih Dow komponenti takođe su doprinijeli rastu u petak.

Apple je napredovao sedam odsto, nakon što je najavio otkup dionica vrijedan 110 milijardi USD i nadmašio najvišu i najnižu liniju.

