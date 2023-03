Smanjeno snabdijevanje podiglo cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 79 USD, podstaknute smanjenim snabdijevanjem zbog obustave dijela izvoza iz iračkog Kurdistana i optimizmom ulagača nakon stišavanja previranja u bankarskom sektoru.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 72 centa na 79,37 USD, a na američkom 77 centi na 73,97 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržišta je ove sedmice podstaklo objvljivanje izvoza 450 hiljada barela dnevno iz iračkog Kurdistana nakon arbitražne odluke da isporuke mora odobriti vlada u Bagdadu.

Norveška naftna kompanija DNO objavila je u srijedu da je počela zatvarati proizvodnju na poljima u Kurdistanu. DNO-ova polja Tawke i Peshkabir prosječno su u prošloj godini proizvodila 107 hiljada barela dnevno, što odgovara četvrtini kurdskog izvoza.

Zabrinutost za ponudu podržaće cijene nafte sve dok spor ne bude riješen, rekla je Fiona Cincotta iz City Indexa.

Raspoloženje na tržištu podstakli su i stišani strahovi za bankarski sektor nakon prodaje imovine propalog američkog Silicon Valley Banka.

Podršku cijenama pružio je i pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, čak 6,1 milion barela, prema tržišnim izvorima koji se pozivaju na podatke Američkog instituta za naftu (API), objavljene u utorak.

Pažnja se sada okreće službenim podacima o zalihama budući da ulagači žele da znaju hoće li potvrditi API-jev izvještaj.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak cijena barela korpe nafte njezinih članica porasla 2,62 USD na 77,63 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS