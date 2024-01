Smailović: Predlagač da povuče izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je predlagača izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama da to zakonsko rješenje povuče iz skupštinske procedure.

Šef kluba poslanika BS, Amer Smailović, rekao je da put Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU nema alternativu i svako usvajanje zakona koje nije usklađeno sa EU tekovinom, ne doprinosi integracijama.

Smailović, koji je član Odbora za evropske integracije, pozvao je predlagača izmjene zakona o elektronskim komunikacijama da povuče predlog iz skupštinske procedure.

“Čuli smo jasne poruke naših EU partnera, danas je to još jednom i ponovila ambasadorka Evropske unije (EU) u Podgorici, Oana Kristina Popa. Mi naše zakonodavstvo moramo usaglašavati sa EU legislativom”, poručio je Smailović.

