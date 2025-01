Služba za unutrašnju kontrolu ACG dobila zajedničku prijavu od dvije sindikalne organizacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Služba za unutrašnju kontrolu Aerodroma Crne Gore (ACG) dobila je ove sedmice prijavu kojom se traži da se ispita sindikalno djelovanje predsjednika sindikalnih organizacija podgoričkog i tivatskog aerodroma, Slobodana Martinovića i Ljubiše Džudovića.

O tome je zvanično obaviješten i izvršni direktor državnog preduzeća, Roko Tolić.

Prijavu u koju Vijesti imaju uvid su podnijeli zajednički predsjednici druge dvije sindikalne organizacije – Nezavisni sindikat ACG, na čijem je čelu Milivoje Dragićević, i Sindikat ACG, čiji je predsjednik Damjan Radulović.

U prijavi se, između ostalog, tvrdi da sindikalne organizacije podgoričkog i tivatskog aerodroma nijesu registovane u nadležnom Ministarstvu rada, da koriste pravilnike o radu sindikalnih organizaca JAT-a, da ne postoje podaci u registru o ponovnom izboru Martinovića i Džudovića u protekle četiri godine, kao i da u arhivi Ministarstva ne postoji statuti ovih sindikalnih organizacija, što je zakonska obaveza.

Navodi iz prijave su potkrijepljeni dokumentacijom za iznijete tvrdnje, od koje je dio dobijen po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od Ministarstva ekonomskog razvoja.

Nezavisni sindikat ACG osnovan je u decembru prošle godine i prema dokumentaciji u koju Vijesti imaju uvid, 9. januara je od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijalog obaviješten da je upisan u Registar sindikalnih organizacija na osnovu sve potrebne dokumentacije koju je podnio.

Nakon toga ovaj sindikat, prema dokumetaciji u koju Vijesti imaju uvid, postaje i član Unije slododnih sindikata (USSCG), čiji je član Sindikat ACG, sa kojim je potpisan sporazum o zajedničkom djelovanju.

Dragićević i Radulović su o zajedničkom djelovanju svojih organizacija obavijesitili Tolića, ministarku saobraćaja Maju Vukićević i predsjednicu borda direktora ACG Jelenu Maraš i sa svima, kako se vidi iz dokumentacije, su traženi sastanci da bi, između ostalog, prezentovalii akcioni plan za realizaciju ciljeva koje su zacrtali.

Početkom novembra prošle godine iz ACG su zvanično obavijesitli javnost da su potpisali sa Martinovićem i Džudovićem novi Kolektivni ugovor.

Očekuje se i da Vlada donose odluku u vezi tendera o dodjeli ACG pod koncesiju, od koje zavisi i sudbina zaposlenih u preduzeću.

Vijesti čekaju odgovore na pitanja od Tolića, Martinovića i Džudovića povodom prijave koja je podnijeta Službi za unutrašnju kontrolu.

