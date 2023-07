Slobodna WiFi zona u centru Žabljaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS)- Telekomunikacioni operator One već drugu godinu partner je Wild Beauty Art Festivala na Durmitoru, a tokom ovog festivalskog izdanja zajedno promovišu slogan “One for all, all for one”.

Kako je saopšteno iz Turstičke organizacije Žabljak, “Svi za jednog, jedan za sve”, ideja je o posvećenosti zajednici i izgradnji jakih partnerstava, a ova kompanija pokazuje da joj je posvećena i tako što je obezbijedila slobodnu WiFi zonu za sve posjetioce centra Žabljaka.

Predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da će centar grada biti opslužen besplatnim internet signalom.

“Stvaranje kvalitetnih uslova, brzi prustup internetu i digitalizacija prioritet su lokalne samouprave. Kompanija One je to prepoznala na čemu smo izuzetno zahvalni. Neka još jedan WBA protekne u najboljem redu i pozivamo sve zainteresovane da posjete Žabljak”, kazao je Žugić.

U kompaniji One navode da će WiFi koji otvoren već sa prvim festialskim danima omogućiti svim posjetiocima da se povežu, komuniciraju i dijele svoja iskustva, uz najavu da će tu ostati i nakon završetka Festivala i ljetnje turističke sezone.

“Saradnja sa WBA Festivalom dio je naše vizije da budemo više od telekomunikacione kompanije. Želimo da budemo prisutni u različitim sferama društva podržavajući vrijednosti koje nas čine boljom zajednicom. Jedna od njih svakako je doprinos crnogorskom turizmu, naročito na sjeveru zemlje, zato će free WiFi zona biti na raspolaganju stanovnicima grada i turistima i nakon ljeta.

Vidimo se ovdje i na skijanju”, poručio je direktor biznis marketinga i prodaje u kompaniji One, Drago Kažić.

U lokalnoj turističkoj organizaciji ističu da besplatan pristup internetu postaje nezaobilazan faktor u izboru destinacije, te da turisti računaju na mogućnost da nesmetano dijele iskustva.

“Zahvaljujući One WiFi zoni, naši gosti imaće lakši pristup informacijama o turističkim rutama, kulturnim događajima, lokalnim atrakcijama, restoranima i ponudi smještaja. Pored toga, tu su i prednosti za našu lokalnu zajednicu, u kontekstu promocije destinacije, ali i podrške lokalnim preduzetnicima koji će imati na raspolaganju mogućnost da promovišu usluge i proizvode putem digitalnih kanala i povećaju svoju vidljivost”, istakla je Vanja Krgović Šarović ispred TO Žabljak.

Govoreći o Žabljaku, Krgović Šarović naglašava da je povezivanje kulture, turizma i ekologije pravac u kome bi trebalo razvijati Žabljak, na kome je i rođena jedna o najljepših ideja – san o Crnoj Gori, ekološkoj državi. U tome, smatra ona, veliku ulogu već je zauzeo WBA Festival koji objedinjuje ove ideje u jednu cjelinu, ali i kompanija One koja podržava Festival i sam grad.

“Vjerujemo da će Wild Beauty Art Festival na Žabljaku biti nezaboravno iskustvo za sve posjetioce i da će doprinijeti promociji kulture, turizma i ekologije sjevera Crne Gore”, saopštili su iz kompanije One, poručujući da će utisci sa Festivala ovoga ljeta stizati putem otvorenog WiFi-ja, direktno iz ljubičasto-žute zone u samom centru grada.

