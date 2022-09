Skupština o rebalansu i zaduženju 28. septembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović sazvala je, na zahtjev Vlade, vanrednu sjednicu parlamenta za 28. septembar.

Na dnevnom redu te sjednice biće Predlog izmjena i dopuna Zakona o budžetu, izmjene Odluke o zaduživanju, Predlog izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu, Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela.

„Kao i Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške Evropske unije Crnoj Gori u okviru instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III)“, navodi se u sazivu.

Sjednica Skupštine zakazana je za 11 sati.

