Skupština o budžetu 21. januara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vanredna sjednica Skupštine, na kojoj će se, između ostalog, raspravljati o Predlogu zakona o budžetu za ovu godinu, zakazana je za 21. januar.

Sjednicu, koja će početi u 12 časova, zakazao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Crna Gora je u ovu godinu ušla sa privremenim finasiranjem, jer Skupština do 31. decembra nije usvojila državni budžet.

Mandić je 26. decembra zaključio sjednicu parlamenta na čijem dnevnom redu je bilo i usvajanje budžeta. Sjednica je prekinuta nakon što poslanici opozicije treći put nijesu dozvolili njeno održavanje, nezadovoljni odlukom Ustavnog odbora o penzionisanju sudija Ustavnog suda.

Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti predviđeno je da, ukoliko se budžet ne usvoji do 31. decembra, Ministarstvo finansija potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava do jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS