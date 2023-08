Skupština akcionara Instituta razriješila predsjednika Odbora direktora

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Instituta Igalo razriješila je u petak Draška Raškovića sa funkcije predsjednika Odbora direktora te rehabilitacione ustanove.

Skupština je na sjednici za novog člana, na predlog Vlade, imenovala Mariju Miličković, prenosi RTHN.

Ostali članovi nijesu promijenjeni, te su u Odboru i dalje Predrag Dragojlović i Batrić Kontić kao predstavnici državnog kapitala, a Žarko Rakčević i Savo Kalezić kao predstavnici manjinskih akcionara.

Za sedam dana biće održana sjednica Odbora direktora na kojoj će biti izabran predsjednik tog tijela, prenosi portal RTCG.

Država je vlasnik 56,48 odsto akcijskog kapitala Instituta. U vlasništvu Vlade je 19,19 odsto akcija, Investiciono razvojnog fonda (IRF) 23,65 odsto, Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) 10,23 odsto, a Zavoda za zapošljavanje 3,4 odsto.

Rakčevićevo hotelsko-turističko preduzeće Vile Olive posjeduje oko 28 odsto akcija Instituta Igalo.

