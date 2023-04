Skoro polovina penzionera prima minimalnu penziju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podaci o penzijama u prošloj godini pokazuju poremećen penzijski sistem i deformaciju, odnosno nepoštovanje zakonom utvrđenih penzija po kriterijumima dužine staža i visine izdvajanja penzijskih doprinosa, ocijenjeno je iz NVO Udruženje penzionera Crne Gore – za dostojan život čovjeka.

Oni su kazali da je, prema izvještaju o poslovanju Fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) za prošlu godinu, 53,63 hiljade penzionera ili 44,7 odsto njihovog ukupnog broja primalo minimalnu ili nižu penziju, što je skoro dvostruko više u odnosu na 2021. godinu.

Iz Udruženja su naveli da dvije trećine ili skoro 80 hiljada od ukupno 120 hiljada penzionera u Crnoj Gori prima penziju ispod prosječne, koja je u decembru iznosila 362,9 EUR.

Oni su dodali da penzije više od 800 EUR prima samo 2,9 odsto ukupnog broja penzionera.

“Prosječna penzija je u januaru iznosila 373,92 EUR. Prosječna penzija je samo 49,93 odsto prosječne plate, a trebalo bi da bude oko 80 odsto, koliko je penzioner sa punim radnim stažom izdvojio tokom svog radnog vijeka”, rekli su iz Udruženja.

Minimalne penzije vanredno su jednokratno povećane 36 odsto, što je, kako su kazali, bilo krajnje neophodno, dok ostale nijesu.

“To pokazuje da Švajcarski model nije dobar i da se usklađivanje penzija dijelom radi selektivno i naprečac. Opravdano su povećane minimalne penzije, a pitanje je i da li dovoljno s obzirom na to da je nastavljena praksa socijalnih jednokratnih davanja. Kupovna moć ostalih penzija, u isto vrijeme, umanjenja je 36 odsto plus socijalnih davanja”, saopštili su iz Udruženja.

Oni su poručili da je rezultat toga udvostručen broj penzionera sa minimalnom penzijom, uz tendenciju nastavka povećanja njihovog broja preko 50 odsto, pa i više.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS