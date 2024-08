Skok indeksa na Wall Streetu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na Wall Streetu u četvrtak su snažno uzletjeli zahvaljujući najnovijem podatku s tržišta rada koji je ublažio zabrinutosti investitora o njegovom ubrzanom slabljenju i mogućoj recesiji u SAD-u.

Dow Jones indeks skočio je u četvrtak 1,76 odsto na 39.446 bodova. Istodobno, S&P 500 je porastao 2,3 odsto na 5.319 bodova, ostvarivši najveći dnevni postotni skok od novembra 2022. godine, a Nasdaq indeks 2,87 odsto na 16.660 bodova, prenosi Hrportfolio.

Raspoloženje na berzi podstakao je podatak američkog Ministarstva rada da je broj zahtjeva za naknade radi nezaposlenosti prošle sedmice dostigao 233 hiljada, što je 17 hiljada manje nego sedam dana ranije i manje od očekivanja analitičara.

Ulagači na Wall Streetu tako su odahnuli, nakon što je početkom sedmice oštro korigovan zbog straha o ubrzanom usporavanju potražnje za radnicima te najavama moguće recesije u SAD-u. Posljedično, indeks volatilnosti (VIX), mjera straha investitora na Wall Streetu spustio se u četvrtak za 14,5 odsto.

“Iz tog podatka očitavamo da je tržište rada i dalje u redu, dok su strahovi od recesije u ovom trenutku vjerovatno malo prenaduvani”, rekao je Paul Nolte, tržišni strateg u Murphy&Sylvestu.

Sezona objave poslovnih rezultata za drugo tromjesečje polako jenjava, ali investitori i dalje pomno prate ostvarenja kompanija.

Među najvećim dobitnicama bila je dionica Elly Lilly, nakon što je taj proizvođač lijekova podigao procjene ovogodišnje zarade, a prodaja njegovog popularnog lijeka za mršavljenje Zepbounda premašila po prvi put u milijardu USD u jednom tromjesečju.

Na evropskim berzama u četvrtak su najvažniji indeksi imali mješovito izvođenje, pa je frankfurtski DAX porastao 0,37 odsto na 17.680 bodova, dok je londonski Ftse oslabio 0,27 odsto na 8.144 bda, a pariski CAC za 0,26 odsto na 7.247 bodova.

