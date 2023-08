Sjutra u Budvi potpisivanje peticije za spas Instituta

Budva, (MINA-BUSINESS) – Potpisivanje peticije za spas Instituta “Simo Milošević”, u okviru kampanje koju je pokrenula Unija slobodnih sindikata (USSCG), biće sjutra organizovano u Budvi.

Štand za potpisivanje biće postavljen na platou ispred zgrade glavne Pošte, u periodu od 19 do 21 sat.

Unija je pozvala svoje članstvo i građane da potpisom podrže njihovu kampanju u cilju očuvanja tog dragulja crnogorskog zdravstvenog turizma.

USSCG je kampanju za spas Instituta pokrenula početkom mjeseca, u saradnji sa sindikalnom organizacijom preduzeća i Opštinom Herceg Novi.

Kampanja se održava pod nazivom Svi zajedno kao jedan, Institut je svima vrijedan.

Potpisivanju peticije na štandovima prisustvuju predstavnici sindikalne organizacije Instituta, Opštine Herceg Novi i USSCG.

Osim toga, peticija se može preuzeti sa veb stranice Unije i popunjena dostaviti njihovoj kancelariji u Podgorici, u ulici Avda Međedovića 108, Stari Aerodrom, ili teritorijalnim povjerenicima Unije čiji se kontakt podaci mogu naći na linku https://usscg.me/povjerenici-za-teritorijalno-djelovanje/.

