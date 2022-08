Sjutra razgovor sa EPCG i Ministarstrvo finansija o Željezari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, saopštio je da će sjutra razgovarati sa čelnicima Elektroprivrede (EPCG) i Ministarstva finansija o daljim koracima u vezi preuzimanja Željezare od Elektroprivrede (EPCG).

On je, odgovarajući na pitanja novinara o sudbini nikšićke Željezare, kazao da je u srijedu imao sastanak sa radnicima i da se uporno traži rješenje.

“Razumijem da se radnicima žuri, žuri se i državi. EPCG treba određeno vrijeme da završi pregovore sa Tosčelikom i složi sve kockice”, naveo je Abazović.

On je dodao da je logično da radnici žele da se nađe neko bajpas rješenje za mjesec ili dva.

“Mislim da radnici prepoznaju da Vlada sve čini da se sve brzo završi i mi ih nećemo ostaviti. Radnici treba da znaju, kao i javnost, da ako ovoga trenutka žele da organizuju proteste, adresa je predsjednik Crne Gore i oni koji su glasali za rušenje Vlade”, poručio je Abazović.

On je objasnio da je EPCG vidjela svoj interes u svemu tome, ocjenjujući da Željezara ima ogromnu imovinu i da je dobro da se uvećava kapital državnih kompanija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS