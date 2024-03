Sjutra predstavljanje Agrobudžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstaviće sjutra Agrobudžet za ovu godinu, vrijedan oko 75 miliona EUR.

Na konferenciji povodom predstavljanja Agrobudžeta, medijima će se obratiti resorni ministar Vladimir Joković.

Konferencija će se održati u zgradi Vlade u deset sati.

Vlada je Agrobudžet, vrijedan 75,06 miliona EUR, usvojila na prethodnoj sjednici.

Iz nacionalnog budžeta biće izdvojeno 51,35 miliona EUR, iz donacija 15,56 miliona, a iz kreditnih sredstava 8,15 miliona EUR.

Iz Vlade su ranije kazali da se Agrobudžetom stvaraju uslovi za punu primjenu odredbi zakona kojima su uređene mjere agrarne politike, a u tom smislu i pružanje podrške poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima poljoprivrednih proizvođača i kooperativama, u cilju osiguranja dohotka poljoprivrednih gazdinstava, jačanja konkuretnosti crnogorske poljoprivrede, stvaranja boljih uslova života u ruralnim područjima, jačanja kapaciteta institucija, dostizanja EU standarda bezbjednosti hrane i jačanja sektora ribarstva.

Agrobudžetom se izdvajaju sredstva za sistem direktnih plaćanja u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje, intervencija na tržištu i za podršku mjerama ruralnog razvoja.

Takođe, sredstva su obezbijeđena i za podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, ribarstvo, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS