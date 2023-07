Sjutra predstavljaju rezultate u prvoj polovini godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom će sjutra, u okviru Konferencijskog poziva sa analitičarima i investitorima, predstaviti poslovne rezultate ostvarene u prvoj polovini ove godine.

Iz telekomunikacione kompanije su kazali da će tokom poziva predstavnici menadžmenta odgovarati na pitanja koja se tiču poslovnih procesa i strateških odluka, kao i planova i očekivanja za naredni period.

„U pitanju je 11. Konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima Crnogorskog Telekoma, koji na taj način održava kontinuitet u komunikaciji sa akcionarima, investitorima i javnošću, potvrđujući transparentnost u radu i donošenju odluka kao osnovni princip poslovanja“, rekli su iz Sektora za korporativne i pravne poslove Telekoma.

Konferencijski poziv sa analitičarima održaće se putem platforme Cisco Webex.

