Sjutra potpisuju Memorandum o razumijevanju sa SAD-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, sjutra će u ime Vlade i države potpisati Memorandum o razumijevanju između crnogorske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o ekonomskoj saradnji.

Memorandum će u ime Vlade SAD-a potpisati podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu, Hose V. Fernandez.

U delagaciji koju predvodi Gjeloshaj su i ministar energetike Saša Mujović, ministar pomorstva Filip Radulović, ministar javne uprave Marash Dukaj, kao i ministar rudarstva, nafte i gasa Admir Šahmanović.

U susret zvaničnoj posjeti Vašingtonu, Gjeloshaj je kazao da će potpisivanje Memoranduma o razumijevanju doprinijeti kreiranju jake osnove buduće ekonomske saradnje i realizacije zajedničkih projekata od obostranog interesa.

„Memorandum predstavlja i temelj prozapadnog i evroatlantskog kursa Crne Gore i zaista sam ponosan što sam upravo ja dobio priliku da, slijedeći najbolje američke i demokratske vrijednosti, zapečatim zapadni pravac naše zemlje“, naveo je Gjeloshaj.

On je naveo da će datum 21. oktobar ove godine zauvijek institucionalizovati odnose SAD-a i Crne Gore u oblasti ekonomije, investicija, projekata, turizma, tehnologije, infrastrukture, kao i potvrditi iskreno partnerstvo i savezništvo između naših zemalja”, poručio je Gjeloshaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS