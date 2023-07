Sjutra počinje Wild Beauty Art festival

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni festival Wild Beauty Art, koji predstavlja tačku spajanja tri važne grane za Crnu Goru – kulture, ekologije i turizma, biće otvoren sjutra na Ribljem jezeru na Žabljaku.

Na otvaranju petog međunarodnog festivala Wild Beauty Art će sa programom popularne klasične muzike u 18 sati nastupiti jedan je od najcjenjenih kamernih sastava na našim prostorima, ansambl Zagrebački solisti.

Festival će, ispred pokrovitelja, otvoriti ministar turizma i ekonomskog razvoja Goran Đurović, dok će među govornicima biti i predstavnik generalnog sponzora, kompanije One, Brano Đurović, kao i PR festivala Vanja Krgović Šarović.

U ponedjeljak će na obali Ribljeg jezera u 18 sati nastupiti klapa Cambi, jedan od najboljih sastava koji njeguju zvuk dalmatinske pjesme.

Oba dana, u periodu od 16 do 18 sati, na obali jezera biće organizovan program sa nazivom Durmitor za sva čula, koji podrazumijeva promociju lokalnih proizvođača hrane, pića i rukotvorina.

Besplatan autobuski prevoz, sa žabljačke autobuske stanice, od 16 sati, 16 sati i 40 minuta, 17 sati i 15 minuta i 17 sati i 45 minuta, biće organizovan oba dana.

„Za početak festivala očekuju nas dva kvalitetna koncerta, uz promociju lokalne hrane, pića i umjetnina. Lokacija programa je pored Ribljeg jezera, gdje će publika uživati u savršenoj prirodi i u jednom od najljepših zalazaka sunca, sa pogledom na Durmitor“, saopštili su iz PR službe festivala.

Festival koji se održava pod sloganom Svi za jednog, jedan za sve, trajaće do 13. avgusta.

Održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, uz generalno sponzorstvo kompanije One, dok su realizaciju festivala podržali partneri i prijatelji festivala Turistička organizacija Žabljak, Ministarstvo kulture i medija, Opština Žabljak, Nacionalni park Durmitor, Yamaha i Euro-Unit, ambasade Austrije i Njemačke, Univerzitet Crne Gore i drugi.

