Sjutra počinje kruzing sezona u Kotoru

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Kruzing sezona u Kotoru počeće sjutra, uplovljavanjem 238 metara dugog broda Bolette.

Brod, koji će uploviti u osam sati, ima 12 paluba, može primiti 1,38 hiljada putnika i ploviti brzinom od 25 čvorova. Broji više od 600 članova posade.

Air Draft, ili visina od vode do najviše tačke na brodu, je 48,1 metar, prenosi Radio Kotor.

Na kraju ovog mjeseca treba još da stigne i MSC Lirica. Međutim, već u aprilu najavljen je dolazak 28 brodova.

Ovogodišnja sezona trajaće sve do decembra, kada će uplovljavati samo manji brod Athena.

Zenit sezone biće tokom ljeta, kada će gotovo svakodnevno na vezu biti tri, četiri ili pet kruzera.

U Luci Kotor očekuju da će ove godine uploviti 505 kruzera sa preko 700 hiljada putnika, te da će se pozicionirati kao stožer kruzing industrije Jadransko-jonskog regiona.

