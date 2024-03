Sjutra obilježavanje Svjetskog dana potrošača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstva ekonomskog razvoja i evropskih poslova organizovaće sjutra Info dan, na kojem će sa zainteresovanim građanima razovarati o potrošačkim pravima i upoznati ih sa postupcima njihove zaštite.

Info dan, koji se organizuje povodom Svjetskog dana zaštite prava potrošača, biće održan u tržnom centru Big fashion od 11 do 15 sati.

“Sa građanima će razgovarati predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i drugih institucija relevantnih za ovu oblast – Tržišne inspekcije i Centralne banke (CBCG), koji će ukazati na važnost informisanja javnosti o potrošačkim pravima i značaju efikasne primjene Zakona o potrošačima”, dodaje se u saopštenju.

Posjetiocima info pulta će biti podijeljen promotivni materijal sa QR-om koji će ih voditi do sajta www.potrosac.me, na kojem se mogu detaljno informisati o svojim pravima koja su zagarantovana Zakonom o zaštiti potrošača.

Planirano je da u 12 sati generalna direktorica u Ministarstvu ekonomskog razvoja Jasna Vujović i predstavnici ostalih institucija, daju izjave za medije.

