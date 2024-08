Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima raspisaće sjutra javni poziv 2 za redovne sječe u ovoj godini.

„Imajući u vidu pokušaj manipulacije zbog kriterijuma u vidu broja radnika, lokalnog faktora i lokalnog sjedišta privrednog društva, javni poziv 2 će imati samo jedan jedini uslov, a to je cijena“, rekli su iz Uprave.

Ovim će se, kako tvrde u Upravi, razotkriti da li je sve vrijeme iza protesta cilj rušenje ovog menadžmenta Uprave zbog odgovornog rada i rezultata.

