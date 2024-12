Sjutra dodjela nagrada najboljima u ruralnom turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma uručiće sjutra nagrade najboljima u ruralnom turizmu.

Ministarstvo je sprovelo nagradni konkurs za najbolje u ruralnom turizmu za ovu godinu, pod sloganom Ruralno, održivo, domaćinski.

Izabrani su najbolji u četiri kategorije – najbolje seosko domaćinstvo, najbolje seosko domaćinstvo na katunu, najbolja seoska domaćica i najbolji mladi seoski domaćin i seoska domaćica.

Nagrade iznose od 500 do dvje hiljade EUR, a biće uručene u 12 sati u Beranama.

“Događaj će upotpuniti mini sajam, na kojem će proizvođači domaćih proizvoda iz svih krajeva Crne Gore predstaviti svoju ponudu, a građani Berana moći će da uživaju u raznolikom zabavnom programu”, navodi se u saopštenju.

