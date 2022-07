Sjutra besplatan ulaz u nacionalne parkove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulaz u svih pet nacionalnih parkova Crne Gore sjutra će, povodom Dana državnosti, biti besplatan.

Iz Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore čestitali su nastupajući državni praznik.

“Tim povodom, rukovodstvo preduzeća je donijelo odluku o besplatnom ulazu za dan 13. jul u svih pet nacionalnih parkova svim posjetiocima”, navodi se u saopštenju.

