Sistemski rizik po finansijsku stabilnost umjeren

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sistemski rizik po finansijsku stabilnost je umjeren, ocijenio je Savjet za finansijsku stabilnost i istakao potrebu nastavka pažljivog praćenja pokazatelja stabilnosti, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je crnogorska privreda i dalje pod uticajem globalnih geopolitičkih neizvjesnosti.

Sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavala guvernerka Centralne banke (CBCG) i predsjedavajuća Savjetom Irena Radović, prisustvovali su članovi i to ministar finansija Novica Vuković, predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović.

Na poziv Radović, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita Vojin Vlahović.

Članovi Savjeta su na sjednici razmatrali Informaciju o finansijskoj stabilnosti za četvrti kvartal prošle godine, u kojoj su predstavljeni trendovi i izazovi iz domaćeg i međunarodnog okruženja.

Podaci iz ovog dokumenta pokazuju da je rast ostvaren u skoro svim privrednim sektorima, pa se procjenjuje da će realni rast crnogorske ekonomije u prošloj godini iznositi oko šest odsto.

„U prethodnoj godini je zabilježeno usporavanje inflacije, pa je godišnja stopa inflacije u decembru bila 4,3 odsto, dok je prosječna stopa inflacije u prošloj godini iznosila 8,6 odsto“, precizira se u saopštenju.

Finansijski sektor je, na agregatnom nivou, u prošloj godini nastavio da bilježi pozitivne trendove.

„Na godišnjem nivou, kapital banaka je porastao 22 odsto, depoziti 4,8 odsto, a krediti 11,9 odsto. Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima na kraju prošle godine iznosilo je pet odsto, što je 0,04 procentnih poena manje nego na kraju trećeg kvartala, odnosno 0,7 procentnih poena manje u odnosu na kraj 2022“, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici je iskazana puna posvećenost članova Savjeta procesu pristupanja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima, odnosno SEPA sistemu.

U tom pravcu, CBCG i nadležna ministarstva preduzimaju intenzivne aktivnosti na pripremi aplikacije za pristupanje SEPA sistemu, koja će u narednom periodu biti upućena Evropskom savjetu za plaćanja.

„Pristupanje SEPA sistemu predstavljalo bi jedan od najjasnijih signala konkretnog približavanja naše zemlje Evropskoj uniji (EU), uz brojne benefite za građane i privredu u vidu pojednostavljenja procesa, unapređenja brzine i smanjenja troškova transakcija“, konstatovano je na sjednici.

Na sjednici je razmatrano i pitanje potencijalne emisije državnih obveznica na domaćem tržištu.

Savjet je tu inicijativu ocijenio pozitivnom, ističući potrebu da Vlada, u kontekstu pogoršanih uslova zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu, istraži sve potencijalne izvore finansiranja.

