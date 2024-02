Sindikat Željezare neće dozvoliti proglašenje tehnološkog viška

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Iz Sindikalne organizacije EPCG Željezara Nikšić upozorili su poslovodstvo fabrike i matične firme – Elektroprivrede (EPCG) da neće dozvoliti da se nastavi, kako su rekli, diskriminacija radnika koja se već određeni period sprovodi u nikšićkog Željezari.

„Ako se nastavi ova diskriminacija radnika Željezare javnost ćemo obavijestiti pod kakvim su pritiscima bili radnici Željezare od strane najviših organa u EPCG, što političkih što drugih“, naveli su iz Sindikalne organizacije u saopštenju dostavljenom portalu RTNK.

Iz te radničke organizacije rekli su da su dobili informaciju da se radi sistematizacija radnih mjesta u Željezari i to bez učešća Sindikata.

„Dobili smo informaciju da se priprema sistematizacija radnih mjesta kako unutar Željezare, tako i direktno od najviših organa EPCG. Želimo da obavijestimo gospodu u Željezari i u EPCG da sigurno nećemo dozvoliti da sistematizaciju rade kako su oni planirali, pogotovo da proglašavaju za tehnološki višak radnike koji su ovi fabriku vratili državi“, poručili us iz Sindikalne organizacije Željezare.

U Željezari je u toku formiranje Odbora direktora te firme. Predsjednik tog tijela, Maksim Vučinić, podnio je ostavku u novembu prošle godine. Novi Odbor i predsjednik trebalo bi da budu izabrani danas.

Iz fabričkog Sindikata na pitanja portala RTNK kažu da nemaju informacije o sjednici Odbora, te da su u fokusu njihovog interesovanja isključivo prava zaposlenih koja se, kako ponavljaju, u posljednjem periodu krše.

