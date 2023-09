Sindikat sprema generalni štrajk u Pošti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedinstveni sindikat Pošte, koji broji oko 300 članova, priprema za sljedeći četvrtak štrajk upozorenja, a za početak oktobra i generalni, ukoliko menadžment ne ispuni njihov zahtjev za povećanje zarada 30 odsto.

Već je formiran štrajkački odbor i počelo se sa prikupljanjem potpisa članova sindikata i svih zaposlenih za podršku štrajku upozorenja i generalnom štrajku, piše Dan.

Predsjednik štrajkačkog odbora, Jugoslav Marković, kazao je za podgorički list da su sa prikupljanjem potpisa počeli u četvrtak i da će jednosatni štrajk upozorenja biti organizovan sljedećeg četvrtka ispred poslovnica Pošte.

-Jedini zahtjev je da se 30 odsto povećaju plate svim radnicima, osim menadžmenta. Trenutno smo u fazi prikupljanja potpisa podrške za štrajk upozorenja i generalni štrajk. Štrajk upozorenja će biti organizovan ispred svih poslovnica, jer radnici iz drugih gradova ne mogu tim povodom doći u Podgoricu, a da pritom poštuju proces rada. Zbog toga ćemo štrajk upozorenja održati ispred poslovnica u gradovima u kojima radimo” rekao je Marković.

On je istakao da po pitanju generalnog štrajka tek treba da se dogovore šta i kako.

Marković je dodao da su menadžmentu prvo ispostavili zahtjeve za povećanje plata 30 odsto, veće otpremnine i neradnu subotu.

“Međutim, dobili smo negativan odgovor i krenuli smo u dalje aktivnosti”, rekao je Marković.

Pored Markovića, štrajkom će rukovoditi i članovi štrajkačkog odbora Danilo Vuković, Boško Ninković, Radovan Pestorić i Miloš Bošković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS