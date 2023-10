Sindikat: Nezakonito ometanje štrajka zaposlenih u Pošti Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Navodi menadžmenta Pošte Crne Gore da je Inspekcija rada utvrdila da je štrajk u koji su stupili radnici suprotan zakonu, neistiniti su i predstavljaju pokušaj zastrašivanja zaposlenih, saopšteno je iz Jedinstvenog sindikata te institucije.

Predsjednik Štrajkačkog odbora, Jugoslav Marković, kazao je da takvim navodima Pošta Crne Gore na najgrublji način manipuliše obavještenjem inspektora rada tako što iznosi informacije koje nijesu konstatovane u nalazu inspektora rada i time pokušava da opstruira štrajk i zastraši zaposlene, čime podliježe i krivičnoj odgovornosti.

“Inspekcija rada je u svom obavještenju konstatovala da za ovu djelatnost ne postoji odluka o minimumu procesa rada, kao i razloge nepostojanja iste, te o tome obavijestila nadležni organ državne uprave, ne preduzimajući niti jednu drugu aktivnost iz svoje nadležnosti”, naveo je Marković u saopštenju.

Prema njegovim riječima, da je u štrajk stupljeno u skladu sa zakonom dokazuju i navodi iz obavještenja u kojima je saopšteno da je uvidom u ta dva akta konstatovano da su ispoštovane zakonske odredbe člana 11, člana 13 Zakona o štrajku.

“Tvrdimo da je Jedistveni sindikat zaposlenih u Pošti Crne Gore, počev od štrajka upozorenja pa do generalnog štrajka postupao u svemu u skladu sa Zakonom o štrajku i poslodavcu uredno dostavio i odluke o stupanju u štrajk upozorenja i generalni štrajk i akt o minimumu procesa rada, kao i spisak zaposlenih koji su stupili u štrajk i koji će raditi na održavanju minimuma procesa rada za vrijeme njegovog trajanja”, rekao je Marković.

Štrajkački odbor je, kako je naveo, posebno, uvažavajući potrebe crnogorskih građana i svih institucija sistema, u roku propisanom Zakonom o štrajku, poslodavcu dostavio spisak zaposlenih koji će raditi u minimumu procesa rada koji je definisan, budući da poslodavac od dana najave štrajka do danas nije ni pokušao da sa Štrajkačkim odborom definiše iste.

“Ovim činom, Štrajkački odbor i svi učesnici u štrajku su još jednom pokazali krajnje odgovoran odnos prema društvu u kojem rade, prema državi i svim njenim građanima”, dodao je Marković.

On je pozvao sve kolege zaposlene u Pošti Crne Gore da se odupru i ne podliježu ovakvim manipulacijama njihovog menadžmenta i zajednički istraju u borbi do ispunjenja štrajkačkih zahtjeva.

Iz Pošte je ranije saopšteno da im je dostavljeno obavještenje Inspekcije rada u kojem postupajući inspektor konstatuje da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za stupanje u štrajk.

“Inspekcija upozorava subjekt nadzora da su za postupanje suprotno odredbama Zakona o štrajku definisane kaznene odredbe prema kojima će se za prekršaj, kaznom od 500 do hiljadu EUR, kazniti zaposleni, članovi štrajkačkog odbora, član štrajkačke straže i predstavnik sindikata zavisno od učinjene povrede”, navodi se u saopštenju.

Iz Pošte su pozvali Štrajkački odbor i zaposlene da poštuju propise i naloge nadležnih državnih organa.

