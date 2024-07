Sindikalna potrošačka korpa za drugi kvartal 1,87 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna potrošačka korpa (SPK) za drugi kvartal ove godine iznosi 1,87 hiljada EUR, pokazalo je istraživanje Unije slobodnih sindikata (USSCG) i Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja (CEISI).

“U poređenju sa prvim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi pad u iznosu od 30 EUR odnosno 1,58 odsto”, navodi se u saopštenju nakon konferencije na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja.

Od ukupno deset kategorija troškova koje su definisane Metodologijom za izradu SPK-a, u ovom kvartalu zabilježen je pad u svega dvije kategorije, i to trošak prehrambenih proizvoda – 3,31 odsto i troškovi stanovanja i komunalija – 4,26 odsto.

“Prikupljanjem novih cijena iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori za 135 namirnica koje ulaze u sastav kategorije troškova prehrambenih proizvoda, odnosno 131 namirnice u ovom kvartalu s obzirom na sezonski karakter nekih od njih, to jest nedostatka istih na rafovima posmatranih trgovinskih lanaca u momentu popisivanja cijena, utvrđeno je da izdatak za prehrambene proizvode u drugom kvartalu iznosi 585 EUR”, navodi se u saopštenju.

Iznos ove kategorije troškova niži je 20 EUR u odnosu na prvi kvartal kada su isti iznosili 605 EUR, čime bilježimo pad od 3,31 odsto. Na pad troškova koja domaćinstvo imaju u cilju obezbjeđivanja osnovnih prehrambenih namirnica uticala je akcija ograničavanja marži koju je sprovela Vlada tokom aprila i maja.

“Ovom akcijom limitirane su cijene 43 proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, odnosno oko 500 artikala, od kojih nešto preko 3/4 proizvoda ulazi u sastav SPK-a”, dodaje se u saopštenju.

Utvrđeni iznos od 585 EUR predstavlja iznos koji je potreban četvoročlanoj porodici da zadovolji potrebe za hranom i pićem na mjesečnom nivou, odnosno da obezbijedi adekvatan unos kalorija za sva četiri člana domaćinstva koji imaju umjerenu fizičku aktivnost na dnevnom nivou. Prosječan dnevni unos posmatranog četvoročlanog domaćinstva je 10,68 hiljada kalorija, odnosno 2,67 hiljada kalorija po članu.

“Troškovi stanovanja i komunalija u ovom periodu iznose 225 EUR čime se bilježi pad od 4,26 odsto, odnosno deset EUR (prethodno 235 EUR). Na pad ove kategorije troškova prevashodno je uticao iznos prosječnog računa električne energije, koji je u prvom kvartalu bio veći zbog sezone grijanja”, rekli su iz USSCG.

Ostalih osam kategorija troškova SPK-a nijesu zabilježile promjene u odnosu na prethodni kvartal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS