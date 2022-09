Sezona 42 odsto bolja nego prošle godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ovogodišnja sezona je, iako još nijesu prikupljeni svi podaci, bila veoma uspješna, sa čak 42 odsto više turista nego prošle godine, saopštila je direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Aleksandra Gardašević Slavuljica.

Ona je poručila da su kovid i geopolitička situacija uveli nove smjernice u razvoju turizma, ne samo kod nas nego i svijetu, pa je Ministarstvo prepoznalo da treba više pažnje posvetiti razvoju ruralnog turizma, koji ima veliki potencijal u Crnoj Gori.

Gardašević Slavuljica je u Jutarnjem programu RTCG, povodom Međunarodnog dana turizma, saopštila da država mora tražiti način da turizam pozicionira kao održiv i fleksibilan, jer su izazovi od kovida, preko globalne krize i geopolitičkih prilika, pokazali da se mora raditi na tome.

Ruralni turizam se izdiferencirao kao održiv i Ministarstvo ima želju da se Crna Gora prepozna kao destinacija koja nudi doživljaj, avanture, izazove, a to se dešava u našem sjevernom regionu, prenosi portal RTCG.

“U saradnji sa turističkim organizacijama na sjeveru, odlučili smo da nagradimo osam seoskih domaćinstava koja su dala doprinos u razvoju ove vrste turizma. Rekordne 2019. godine imali smo registrovana 56, a danas 224 domaćinstva, što znači da je ovaj potencijal prepoznat”, poručila je Gardašević Slavuljica.

Što se tiče sezone, Gardašević Slavuljica smatra da je bila uspješna, bez obzira na brojne remetilačke faktore koji su uticali i na pripremu i na samu realizaciju sezone.

“Evidenciju vodi Nacionalna turistička organizacija (NTO) na dnevnom nivou, a posljednji podaci su od 22. septembra kada je u Crnoj Gori boravilo 42 hiljade turista, što je deset odsto više nego prošle godine”, precizirala je Gardašević Slavuljica.

Kako je navela, u hotelima boravi 42 odsto više nego prošle godine, odnosno 18 hiljada turista.

“U privatnom smještaju, koji je uvijek diskutabilan jer se posluje u sfveri sive ekonomije, bilo je šest odsto manje, a to je vjerovatno zbog lošeg vremena i slabije platežne moći stanovništva”, dodala je Gardašević Slavuljica.

Ona je podsjetila da u turizmu imamo višedecenijske probleme sa nedostatkom hotela, malim kapacitetima aerodroma, sivom ekonomijom i slično, pa nije optmistična da će se to ubrzo promijeniti.

“Na globalnom tržištu nijesmo prepoznati kao turistička destinacija. Turisti u Evropi nijesu upoznati sa našom ponudom. U tom smislu moramo da se posvetimo marketingu i pravljenju marketinške strategije koje nemamo. Nema koordinacije, stvari se dešavaju sporo, ljudi nijesu biznis orjentisani niti komercijalno. Brending destinacije, slogan i logo je star 15 godina, a sve to mora da se mijenja”, smatra Gardašević Slavuljica.

Pripreme za zimsku sezonu su počele, ali primjećuje da je slaba sinergije i koordinacija među akterima.

“Ministarstvo ulaže napore, ali prilično je nizak nivo sinergije onih koji bi trebalo da se uključe. Moramo da definišemo nove proizvode, podržaćemo kao i do sada manifestacije koje imao na sjeveru tokom zime, ali promocija je najbitnija”, zaključila je Gardašević Slavuljica.

