Šesti uzastopni sedmični rast na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu su ove sedmice dostigli nove rekorde.

Ulagači su tokom sedmice dobili dobre vijesti o poslovanju banaka, a pomogao je i Netflix, koji je povećao dobit uprkos sporijem rastu broja novih pretplatnika.

Bila je to šesta uzastopna sedmica rasta, najduži pozitivni niz ove godine, prenosi SEEbiz.

Širi indeks Standard & Poor’s 500 napredovao je u odnosu na petak prošle sedmice 49,46 bodova ili 0,9 odsto, na 5864,67 bodova. Industrijski indeks Dow Jones napredovao je 412,05 bodova na 43.275,91 bod, a tehnološki indeks Nasdaq Composite 146,62 boda ili 0,8 odsto na 18.489,55 bodova.

Berzanski indeksi su sedmicu počeli rastom. Dow Jones ojačao je 0,47 odsto, S&P 500 0,77 odsto, a Nasdaq 0,87 odsto.

U ponedjeljak, utorak i srijedu nije bilo važnijih vladinih i privatnih ekonomskih izvještaja, pa su ulagači usredsređeni uglavnom na poslovne rezultate kompanija u trećem tromjesečju, a prednjače velike banke.

Na pad indeksa u utorak su, između ostalog, uticale špekulacije o mogućem povećanju carina na uvoz čipsa, kao i poslovni izvještaji velikih banaka koje, iako pokazuju pad dobiti, takođe pokazala bolje rezultate od očekivanja analitičara. Dow Jones izgubio je 0,75 odsto, S&P 500 0,76 odsto, a Nasdaq 1,01 odsto.

U srijedu su ulagači odlučili da je čaša poluprazna nakon što su poslovni izvještaji banaka kao što su Citigroup i JP Morgan Chase bili polupuni, a indeksi su porasli, pogotovo kad je Morgan Stanley izvijestio o porastu dobiti. Dow Jones ojačao je 0,79 odsto, S&P 500 0,47 odsto, a Nasdaq 0,28 odsto.

Trgovanje u četvrtak završilo je s rastom Dow Jonesa od 0,37 odsto, Nasdaqa od 0,04 odsto i S&P 500 u padu od 0,02 odsto – uprkos dobrom izvještaju o maloprodaji Ministarstva trgovine.

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je u septembru u odnosu na avgust porastao 0,4 odsto. Rezultat je nadmašio očekivanja analitičara. U avgustu je promet u maloprodaji porastao 0,1 odsto u odnosu na jul.

Industrijska proizvodnja u SAD-u u septembru je u odnosu na avgust smanjena 0,3 odsto, pokazuju podaci američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), no pad je privremena posljedica uragana i udara na proizvođača aviona Boeing.

U petak je ulagače pritisnuo izvještaj Ministarstva trgovine prema kojem je započeta nova stambena gradnja pala 0,5 odsto u septrembru u odnosu na avgustu na godišnjih 1,345 miliona jedinica.

Na trgovanje je uticao i Netflixov poslovni izvještaj za treće tromjesečje koje je objavljeno nakon zatvaranja trgovanja u četvrtak. Netflix je nadmašio očekivanja analitičara, koja su uticala na trgovanje u petak.

Indeks S&P 500 u petak je napredovao 23,2 boda ili 0,4 odsto, Dow Jones za 36,86 bodova ili 0,1 odsto, a Nasdaq za 115,94 boda ili 0,6 odsto.

S&P 500 je ove godine napredovao 1094,84 boda ili 23 odsto, Dow Jones 5586,37 bodova ili 14,8 odsto, a Nasdaq 3478,2 bodova ili 23,2 odsto.

