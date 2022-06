Šest crnogorskih predstavnika takmičiće se za nagradu CEMEX

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Čak šest crnogorskih građevinskih projekata, koji su odabrani na nacionalnom predtakmičenju, učestvovaće na ovogodišnjem takmičenju za međunarodnu Građevinsku nagradu CEMEX u Meksiku.

Crna Gora će ove godine imati predstavnike u četiri glavne kategorije, ali i konkurente za dvije posebne nagrade – održivu gradnju i društvenu vrijednost projekta.

Projekte za međunarodno takmičenje izabrao je nezavisni stručni Odbor za nagrade u čijem su sastavu Miloš Knežević, Julijana Vuković i Ivana Tešović.

Projekat Rezidencijalni kompleks Zain Park, nacionalni je pobjednik i predstavnik u kategoriji stambene građevine, dok će se Crnogorska akademija nauke i umjetnosti takmičiti u kategoriji javne i poslovne građevine.

Most Moračica će biti predstavljen u kategoriji infrastrukturne građevine, a izgradnja šetališta na rijeci Morači i rekonstrukcija Njegoševog parka u kategoriji zajednički prostori.

Dobitnik posebne nagrade za Održivu gradnju je Kuća maslina, koja će u istoj kategoriji biti konkurent na prestižnom međunarodnom takmičenju, dok će, kao dobitnik posebne nagrade za Društvenu odgovornost biti predstavljen Projekat MIKRO 020.

Predsjednik Uprave CEMEX-a Hrvatska, Alen Voloder, rekao je da uspješnu gradnju u Crnoj Gori ne pokazuje samo broj nagrađenih projekata na nacionalnom nivou, nego i brojni crnogorski projekti koji su već ranije globalno nagrađeni u vrlo jakoj konkurenciji.

„Siguran sam da će i ove godine raznolikost namjena i načina gradnje naših predstavnika, koje će međunarodna stručna publika imati prilike da vidi, ponovo pokazati da možemo konkurisati i s projektima iz najvećih zemalja“, saopštio je Voloder.

Crnu Goru su na međunarodnoj Građevinskoj nagradi CEMEX predstavljali brojni uspješni građevinski projekti, a do sada su je osvojila četiri projekta – porodična kuća u Stolivu koja je 2012. osvojila treće mjesto za održivu gradnju, stambena kuća u Bijelom Polju koja je 2018. osvojila treće mjesto u kategoriji stambene građevine i Chalet Jelovac u Kolašinu koji je prošle godine osvojio drugo mjesto u kategoriji stambene građevine.

Prošle godine je nagrada za održivu gradnju dodijeljena projektu Likovne akademije na Cetinju.

Građevinska nagrada CEMEX uspostavljena je u cilju prepoznavanja najkvalitetnijih radova na području građevinarstva sjevernog Meksika, matične zemlje kompanije CEMEX. Od 2005. godine poziv za podnošenje prijava proširen je izvan granica Meksika i dodjeljuje se najuspješnijim svjetskim projektima u kategorijama stambene građevine, javne i poslovne građevine, subvencionisana stambena gradnja, zajednički prostori te infrastrukturne građevine.

Posebne nagrade dodjeljuju se i projektima koji poštuju načela održive gradnje, dostupnosti objekata osobama s posebnim potrebama, ostvaruju posebnu društvenu vrijednost ili pokazuju inovativnost gradnje.

