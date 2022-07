Šehović: Vladina politika služenja tuđim interesima se ne krije ni u oblasti energetike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politika služenja tuđim interesima, po kojoj je Vlada prepoznata, više se ne krije ni u oblasti energetike, ocijenio je predsjednik Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović i dodao da se prodajom sopstvenih akcija Elektroprivrede (EPCG) pokušava otvoriti prostor unaprijed poznatom kupcu.

“Zato se prodajom sopstvenih akcija EPCG silom na sramotu pokušava otvoriti prostor, plašimo se unaprijed poznatom kupcu, za vršljanje kroz energetski sektor Crne Gore”, rekao je Šehović u objavi na svom Twitter nalogu.

On je naveo da se čini istom onom koji je “većinski vlasnik” same Vlade, jer interesovanje za ponuđene akcije mogu pokazati samo kompanije koje su “ohrabrene” da mogu doći i do 15 odsto udjela, koji bi im garantovao mogućnost za štetan, Crnoj Gori dobro poznat “uticaj sa strane”, i na politiku EPCG.

“Više je nego očigledno da je “važan regionalni igrač” bacio oko na crnogorski energetski sektor. Još gore od toga je to što u takvom svom naumu, ima podršku naše Vlade koja se više i ne trudi da svoju servilnost sakrije, budući da je evidentno da je pod njegovim patronatom i formirana”, smatra Šehović.

On je naveo da postaje jasnije i zašto se uporno insistiralo na pojedinim kadrovskim rješenjima Demookratskog fronta (DF) u Odboru direktora kompanije.

“Zato je obaranje 43. Vlade potreban, a pobjeda na izborima nakon toga, na kojima SD insistira, dovoljan uslov da se ovo stanje promijeni. Dok još nije kasno”, zaključio je Šehović.

