Šehović: Mjere predstavljaju kockarsku politiku koja vrijeđa zdrav ekonomski razum

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predložene mjere Vlade, bez uporišta u ekonomskoj praksi i logici, predstavljaju kockarsku politiku koja vrijeđa zdrav ekonomski razum, saopštio je predsjednik Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović.

„Ovo, stoga, nije nikakav program, pogotovo ne ekonomski, nego jeftini populizam, vrijedan par stotina miliona EUR, koji služi kao pokušaj zaustavljanja strmoglavog pada političkog rejtinga. Ovakva instant nepromišljena rješenja mogu imati nesagledive posljedice po stabilnost javnih finansija, naročito penzijskog sistema, koji se za taj iznos uskraćuje“, naveo je Šehović u saopštenju.

Ekonomski stručnjaci, bez obzira na političke ili druge preferencije, ovoga puta, kako je rekao, nemaju luksuz da se drže po strani.

„Ovo više nije pitanje dnevne politike, već države i njenih vitalnih interesa. Svako ko bi se zbog ličnog komfora ili bilo čega drugog, ustezao da osudi demonstrirani kazino princip, i kaže ono što svi znamo – da realne zarade u ekonomiji mogu na održiv način rasti samo kao posljedica rasta produktivnosti, a ne “presipanjem iz šupljeg u prazno”, kako se sada predlaže – postaje neka vrsta saučesnika u ovom opasnom naumu“, dodao je Šehović.

On je podsjetio da smo 1990-tih, kako je predvidio Ante Marković, zablude plaćali siromaštvom, trovanjem duha i položajem daleke periferije Evrope.

„Plašim se da cijena najnovijih političkih zabluda nije ništa manja. Naprotiv!“, zaključio je Šehović.

