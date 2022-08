SDT traži da se Jovaniću produži pritvor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tražilo je od Vrhovnog suda da se nekadašnjem predsjedniku Privrednog, Blažu Jovaniću i drugima okrivljenima u tom predmetu produži pritvor, saopšteno je Vijestima.

Odluka suda, kako su naveli iz SDT-a, još nije donijeta.

“Specijalno državno tužilaštvo je već podnijelo predlog Vrhovnom sudu Crne Gore da se okrivljenom B.J. i drugima produži pritvor, a odluka suda još nije donijeta”, piše u odgovorima koje je tužilac Vukas Radonjić dostavio Vijestima.

SDT sumnjiči Jovanića da je 2015. godine formirao kriminalnu organizaciju, s ciljem da, koristeći funkciju predsjednika Privrednog suda i sudijsku funkciju, nezakonitim uvećanjem troškova stečajnog postupka pribavlja protivpravnu imovinsku korist za sebe i članove te krimi ekipe.

On je uhapšen 9. maja, a lisice na ruke tada su stavljene i većini članova njegove ekipe.

Naredba o sprovođenju istrage pokrenuta je i protiv Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Vladana Nikolića, Danijele Laković i preduzeća Titan security, Securitas Montenegro, Top force system i Ogimar MNE.

Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović, u tom dokumentu navodi da je tokom izviđaja pribavila spise deset stečajnih predmeta u kojima su Jovanić i ekipa, kako se sumnja, nezakonito postupali.

Tereti ih da su u većini tih stečajnih postupaka, bez izvršenog popisa imovine stečajnog dužnika i prije donošenja rješenja o bankrotstvu, vršili procjenu imovine i to za period od jedne sedmice do jednog mjeseca, a potom ispostavljali troškovnike na iznose od više desetina hiljada EUR.

“A u nekim slučajevima se čak ni ne podnose bilo kakvi troškovnici, koje uvijek i bez izuzetka odobrava stečajni sudija okrivljeni Jovanić Blažo, pa čak i kad nijesu dokumentovani, a sve suprotno članovima Zakona o sudskim vještacima, koji eksplicitno određuju kako se u sudskim postupcima može tarifirati pružanje stručnih znanja i usluga vještačenja. Na predmetna vještačenja, ako bi se primijenile citirane odbredbe Zakona, te uzelo kao činjenica da za vrijeme vještačenja vještaci nijesu spavali (pa ni 20-ak dana), ne bi mogli doći do iznosa navedenog računima bez specifikacije troškova”, napisala je specijalna tužiteljka u naredbi.

Mitrović je utvrdila da su se takva vještačenja, u uporednim postupcima, naplaćivala znatno manje od nekoliko stotina do maksimum par hiljada eura.

Jovanićeva ekipa je, objašnjava se, u vještačenjima obično koristila fotografije lica mjesta koje su nerijetko bile sa sajta googlemaps. com, kao i da su za te potrebe koristili izvode lista nepokretnosti sa otvorenih baza podataka Uprave za nekretnine.

