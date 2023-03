SDT piše optužnicu za Plantaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) okončalo je istragu u predmetu protiv okrivljenih bivših članova Odbora direktora i izvršne direktorice Plantaža, pa se očekuje da će optužnica ubrzo biti dostavljena na kontrolu Specijalizovanom odjeljenju podgoričkog Višeg suda.

Vijesti saznaju da je postupajući tužilac Vukas Radonjić okončao istragu nakon što su mu vještaci ekonomsko-finansijske struke dostavili kompletan nalaz i mišljenje, koje su uradili po naredbi SDT-a.

Istraga u predmetu trebalo je da bude okončana do 15. januara ove godine, ali je tada zakonski rok od šest mjeseci probijen, jer je SDT čekao da vještaci dostave nalaz.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, po nalogu SDT-a, 11. jula prošle godine uhapsili su članove Odbora direktora Veselina Vukotića, Boža Mihailovića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića i Anicu Hajduković, koje su teretili za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju prilikom zaključenja ugovora o poravnanju s firmom OMP Engineering.

Hajduković je istog dana puštena, a SDT je kasnije obustavilo istragu protiv nje, dok su Vukotić, Mihailović, Rajković, Šahman i Perović mjesecima bili u Istražnom zatvoru u Spužu.

SDT je 25. avgusta proširio istragu tokom koje je uhapšena bivša izvršna direktorica Verica Maraš, zbog sumnje da je zloupotrijebila položaj u privrednom poslovanju, odnosno da je Plantažama napravila štetu od oko pet miliona EUR.

Istraga malverzacija u Plantažama krenula je nakon što je novi menadžment podnio krivičnu prijavu SDT-u tvrdeći da su raniji članovi Odbora direktora, iskorišćavanjem službenog položaja, odnosno zloupotrebom položaja u privrednom poslovanju, pribavili drugome protivpravnu imovinsku korist, a nanijeli štetu kompaniji.

Kada je SDT otvorio istragu i dao nalog za hapšenje, iz te institucije saopšteno je da su osumnjičeni članovi borda direktora počinili krivično djelo – zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Krajem avgusta uslijedilo je proširenje istrage, a potom su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja po nalogu SDT-a, u zgradi Plantaža stavili lisice na Maraš, za koju je tužilaštvo došlo do sumnji da ima udjela u zaključenju štetnog vansudskog poravnanja između Plantaža i firme OMP Engineering, u vezi sa zajedničkom proizvodnjom briketa i osnivanjem zajedničke fabrike briketa, koja nikada nije krenula sa radom.

Tokom sačinjavanja poslovne dokumentacije prilikom postupka poravnanja između Plantaža i OMP Engineering, a nakon neuspjelog posla s fabrikom briketa, državna kompanija obavezala se da firmi, koju su 2009. godine osnovali Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Predrag Bošković, koji je kasnije izašao iz posla, plati 350 hiljada EUR i prenese im u vlasništvo 37 hiljada kvadrata zamljišta u Donjim Kokotima.

Prema ugovornoj obavezi, firma OMP Engineering obavezala se da na Plantaže prenese 50 odsto udjela u zajedničkoj firmi Plant OMP, koja nikada nije radila, niti ostvarila bilo kakav prihod.

