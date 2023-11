SDP pozvao Vladu da ne podstiče dodatno poskupljenje struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokratska partija (SDP) pozvala je Vladu da se bavi životnim standardom građana i da ne podstiče dodatno poskupljenje struje koje, kako su rekli, može imati veoma negativne posljedice po stanovništvo.

Član Glavnog odbora SDP-a, Ćazim Lisičić, rekao je da će takvim potezima iznad granice siromaštva ostati samo nova kadrovska rješenja Vlade.

„Kada je nova vlast najavila povećanje mimimalnih penzija na 450 EUR, u SDP-u smo se ponadali da se napokon neko osvrnuo na jednu od najranjivijih grupa to jest penzionere. Nažalost, ova najava je već danas ispraćena izjavom novog ministra energetike i rudarstva o tome da struja nije socijalna kategorija i da njenu cijenu treba povećati“, naveo je Lisičić.

On je rekao da će građani kao i svih prethodnih godina opet biti primorani da podnesu najveći teret opšteg poskupljenja, jer je jasno da će povećanje cijene struje voditi ka povećanju cijena svih proizvoda, a time će sve kategorije stanovništva biti sve ugroženije.

„Opet pitamo šta je onih viška 100 miliona EUR koje je EPCG dobio gašenjem Kombinata aluminijuma (KAP)? Kako je moguće da se najavljuje povećanje cijene ako u posljednjih deset dana dobijamo informacije da je profit Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) u prvih devet mjeseci 26,2 miliona, a da je profit Elektroprivrede (EPCG) za devet mjeseci 63 miliona“, pitao je Lisičić.

On je naveo da je tu najavu vrlo jasno objasniti obezbjeđivanjem sredstava za “40 odsto dubine” i da građani moraju nastaviti da finansiraju partijske aktiviste.

„Često čujemo da je cijena struje na Balkanu znatno povoljnija nego u Evropi, ali ipak je treba uporediti sa kupovnom moći stanovništva. Kada se cijena električne energije uporedi sa prosječnom zaradom, zaključak je da naši građani plaćaju skuplju struju od građana Norveške, Finske i Švajcarske“, zaključio je Lisičić.

