Šćuric: Koncesija aerodroma bila bi pogubna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanje crnogorskih aerodroma je ekstremo loše, posebno u odnosu na neposrednu konkurenciju u Dubrovniku i Tirani, ali bi njihovo davanje pod koncesiju bilo pogubno za Crnu Goru, jer se radi o strateškim objektima, ocijenio je vazduhoplovni analitičar, Alen Šćuric.

On smatra da bi davanje aerodroma pod koncesiju bila “smrt” za Crnu Goru, s obzirom na to da se radi o strateškim objektima, pa bi davanje takvih krucijalno bitnih i strateških objekata koncesionaru predstavljalo enorman rizik.

„Već godinama su aerodromi u vrlo lošem stanju. To je i razlog što tivatski aerodrom ne uspijeva da se sertifikuje. Bivši izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Goran Jandreoski, rekao je da je potrebno bar 150 miliona EUR da se aerodromi dovedu u red. Aerodromi prokišnjavaju, na Tivtu ne radi klima uređaj i ljeti je tamo pakao, na apronu (stajanci) su rupe koje hitno treba sanirati, kao i rulnice i pistu, a nedostaje i brdo krucijalne opreme“, rekao je Šćuric Pobjedi.

On je dodao da su aerodromi u Dubrovniku i Tirani dobili potpuno nove terminale, a uredili su i manevarske i operativne površine, koje imaju kapaciteta za idućih deset godina i najrazvijeniju tehnologiju i opremu.

„Kako crnogorski aerodromi tome mogu konkurisati“, pitao se Šćuric.

Komentarišući nedavno prokišnjavanje zgrade tivatskog aerodroma, kao i velike gužve na podgoričkom, on je naveo da je to apsolutno i krajnje neprihvatljivo.

„Ljudi su na avione išli mokrih nogu, neki su i pali na skliskim podovima. Pa kako je tako nešto moguće 2023. godine“, pitao je Šćuric.

„Koncesija bi bila smrt za Crnu Goru, jer govorimo o strateškim objektima. Crna Gora 25 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) ostvaruje od turizma. Ceste su tragične, treba vam 12 do 24 sata do bilo koje destinacije u Evropi, željeznica još gora, brodskih veza gotovo da i nema. Stoga su turisti prisiljeni da dolaze avionima“, kazao je Šćuric.

Prema njegovim riječima, dati takve krucijalno bitne i strateške objekte koncesionaru je enorman rizik.

„Pogledajte što se prije deset dana desilo u Beogradu. Brojna otkazivanja, kašnjenja preko 80 odsto, više od 40 odsto jako dugih kašnjenja. I tako je već mjesecima. Zašto? Da li koncesionar želi ekstra zaraditi pa daje niske plate i nema dovoljno zaposlenih. Koncesionar ne dolazi ovdje da nešto da, nego da zaradi“, podsjetio je Šćuric.

On smatra da se Aerodromi Crne Gore mogu finansirati sami.

„Profitabilni su. Uzeti kredit, srediti sve i vraćati kredite iz budućih profita. Više nego jednostavno i vrlo realno“, kazao je Šuric.

On je dodao da ne zna zašto se tako dugo čeka da se obave ozbiljnija ulaganja – investiranja u crnogorske aerodrome.

„Ogroman broj stvari je trebalo već odavno napraviti, ali se samo zabija glava u pijesak i ne radi ništa. Stanju nikako ne doprinosi smjena direktora. U dvije godine promijenila su se čak četiri direktora. U tom kontekstu ne treba čuditi da je stanje ovako loše“, ocijenio je Šćuric.

Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović više puta je u posljednje vrijeme saopštio da smatra da bi tivatski aerodrom trebalo dati pod koncesiju, a podgorički zadržati pod kontrolom države.

Šćuric je, komentarišući stav Abazovića, ponovio da smatra da ni jedan aerodrom ne treba dati pod koncesiju.

„To je moj čvrsti stav. No, ako bi se već i dali aerodromi pod koncesiju, onda je ta opcija da Tivat ide pod koncesiju, a Podgorica ne – bolje rješenje. Ostaje samo pitanje hoće li biti zainteresovanih za samo jedan aerodrom ako potencijalni koncesionar zna da mu na 60 kilometara postoji jaka konkurencija. Kako god, ako se planira dati Tivat pod koncesiju, onda se prvo trebaju riješiti jako zamršeni imovinsko-pravni problemi“, naveo je Šćuric.

