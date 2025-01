Šćekić: Više nadzora i inspekcija u vazdušnom saobraćaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV) će intenzivnijim nadzorima i inspekcijama u ovoj godini nastaviti da osigurava i unapređuje sistem sigurnosti i bezbjednosti u vazdušnom saobraćaju, saopštio je njen direktor, Ivan Šćekić.

“Imamo visok stepen nadzora i inspekcija, usklađen sa nivoom koji zahtijevaju Evropska komisija (EK) i propisi Evropske unije (EU). Predvidjeli smo ih više, u skladu sa prioritetima za ovu godinu, s ciljem da jačamo kontrolni mehanizam”, rekao je Šćekić agenciji Mina-business.

On je kazao da je uloga ACV veoma značajna za civilno vazduhoplovstvo, jer reguliše, nadzire i osigurava uslove za sigurno, bezbjedno i efikasno funkcionisanje vazdušnog saobraćaja.

Šćekić je dodao da je Agencija počela da unapređuje proces rada u prošloj godini, a veća dinamika donošenja regulatornih i internih akata obilježiće i ovu.

“Radi ažurnog usklađivanja nacionalnih propisa sa EU regulativama, zacrtali smo da u ovoj godini pripremimo i usvojimo 27 podzakonskih akata kojima se u potpunosti transponuju odredbe 33 regulative i dvije direktive EU. To je ambiciozniji plan od obaveznog transponovanja propisa EU, a fokus kod planiranog je primarno na kvalitetu”, precizirao je Šćekić.

Agencija, prema njegovim riječima, doprinosi uspješnom uključivanju u evropske integracione procese u oblasti vazduhoplovstva, uvođenju i primjeni međunarodnih propisa, standarda i tehničkih pravila, te prihvatanju međunarodne prakse kao garancije dostizanja najviših standarda sigurnosti i bezbjednosti u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

On je, među brojnim aktivnostima, najavio nabavku nekoliko softvera koji će, između ostalog, poboljšati rad Agencije pri obradi licenci i sertifikata, značajno unaprijediti upravljanje vazdušnim prostorom za sistem bespilotnih vazduhoplova, te omogućiti snaženje Odsjeka za informacione tehnologije i informacionu bezbjednost.

“Takođe, važno je raditi na sertifikaciji aerodroma u Tivtu, kao i resertifikaciji Aerodroma Podgorica prema zahtjevima EU. Regulativa i naši nadzornici su spremni. Od Aerodroma Crne Gore je traženo da predlože predstavnike da bi zajednički tim nastavio i ubrzao ovaj proces”, naveo je Šćekić.

On je dodao da je među najznačajnijim aktivnostima crnogorske Agencije u prvom kvartalu ove godine i standardizaciona posjeta Agencija EU za sigurnost vazduhoplovstva (EASA).

“Značajan posao je pred nama. Bez obzira koliko je zaista postignuto i unaprijeđeno u prošloj godini, postoji dodatni prostor da poboljšamo stvari, što je pozitivna strana dosadašnjih kontrola. Osim potvrde statusa, mi tokom kontrolnih misija učimo i u kojim oblastima treba da popravimo poslovanje. Usmjereni smo i na predstojeću posjetu, jer je prva u oblasti iz djelokruga rada u kojem dosad nije bilo kontrola i u tom smislu prepoznali smo određene tačke koje ćemo i tokom ove godine dodatno unaprijediti”, kazao je Šćekić.

On je naveo rezultate brojnih međunarodnih kontrola kojim je mjeren učinak ACV, kao i potvrđena uspješna primjena evropskih i međunarodnih standarda u civilnom vazduhoplovstvu.

Šćekić je istakao da Agencija, koja se ne finansira iz državnog budžeta, doprinosi da Crna Gora bilježi zavidne rezultate po efikasnosti u primjeni najviših standarda i preporučene prakse Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO).

“Za kraj prošle godine stigla je i potvrda naše posvećenosti da unaprijedimo vazduhoplovni sistem. Ohrabruje da je to primijetio prvi čovjek Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL) iz Brisela, te Crnoj Gori to i zvanično ukazao, navodeći značaj organizacione i finansijske nezavisnosti Agencije”, rekao je Šćekić.

On je dodao da su najbitnije, pored apsolutne primjene nacionalnih, evropskih i međunarodnih propisa, investicije za razvoj vazduhoplovstva.

Šćekić je kazao da ACV u okviru svojih nadležnosti donira značajna sredstva za razvoj sistema traganja i spašavanja vezanog za vazduhoplovstvo, a kao vodeći predstavnik Crne Gore aktivno učestvuje u regionalnim dešavanjima iz tog domena.

On je poručio da ACV aktivnostima i rezultatima doprinosi pristupanju Crne Gore EU.

“Prioritet u radu, pored ostalog, je i novi Zakon o vazdušnom saobraćaju u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i drugim nadležnim institucijama. Nastavljamo da pripremamo i usvajamo podzakonske propise u skladu sa zakonima, gdje prije svega mislim na prenošenje EU propisa u nacionalnu regulativu iz oblasti vazdušnog saobraćaja”, precizirao je Šćekić.

On je podsjetio i na značaj jačanja regionalne i međunarodne saradnje, navodeći da je ACV prošle godine bila domaćin visokim predstavnicima EK, regiona i ICAO.

