Šćekić-Đurović: Crna Gora ima potencijal da razvije elitni zdravstveni turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima značajan potencijal za razvoj zdravstvenog turizma, a Vlada intenzivno radi na inkorporaciji najboljih praksi koje će konačan oblik dobiti kroz zakonska rješenja, ocijenili su ministri zdravlja i ekonomskog razvoja i turizma, Dragoslav Šćekić i Goran Đurović.

Na sastanku, održanom danas u Ministarstvu zdravlja, bilo je riječi o konkretnim aktivnostima koje su u nadležnosti tih resora, a tiču se, između ostalog, usaglašavanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu u oblasti zdravstvenog turizma.

Učesnici sastanka su se, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, saglasili da Crna Gora ima potencijal da razvije elitni zdravstveni turizam, te da su geografski položaj i pogodna klima idealno podneblje za rehabilitaciju.

Šćekić i Đurović su ocijenili da, nakon usaglašavanja zakonskih normi, a prateći međunarodne standarde, uz adekvatnu infrastrukturu, kadar i opremu, Crna Gora, kao atraktivna turistička destinacija, ima dobru osnovu za razvoj zdravstvenog turizma, koji će u krajnjem značajno doprinijeti ekonomskom prosperitetu države.

Oni su naveli da je adekvatna zdravstvena usluga neraskidivi dio turističke ponude, a naša zemlja ima veliki potencijal u određenim oblastima medicine, za koje turisti koji posjećuju našu zemlju imaju veliko interesovanje.

“Pored toga, banje i prirodna lječilišta, sa kojima je Crna Gora bogata, predstavljaju jedan od bitnijih faktora razvoja zdravstvenog turizma”, navodi se u saopštenju.

Tokom današnjeg sastanka, predstavnici dva Ministarstva razgovarali su i o rješavanju statusa Instituta Igalo i jačanju kapaciteta tog rehabilitacionog centra, koji je takođe značajan i već prepoznat činilac za pozicioniranje naše zemlje u oblasti zdravstvenog turizma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS