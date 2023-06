SB pohvalila povećanje budžetskih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Viši ekonomista Svjetske banke (SB), Marc Schiffbauer, pohvalio je povećanje budžetskih prihoda u ovoj godini, kao i dosadašnje reforme koje je Vlada sprovela u oblasti fiskalizacije, formiranje Fiskalnog savjeta, ali i značajne pomake u oblasti poreza i javnih nabavki.

Tim Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Aleksandrom Damjanovićem, razgovarao je sa vodećim ekonomistima SB za Crnu Goru o progresu koji je postignut u pripremi novog zajma zasnovanog na javnim politikama (DPL), kao i analizi rezultata ostvarenih kroz implementaciju Garancija zasnovanih na javnim politikama (PBG 1 i PBG 2) odobrenih 2018. i 2020. godine.

Iz Ministarstva su kazali da je Christos Kostopoulos, koji će u narednom periodu biti vodeći ekonomista SB za Zapadni Balkan, istakao da je u pripremi izvještaj (ICR) koji se odnosi na procjenu učinka podrške SB pružene u okviru PBG 1 i PBG 2 serije.

„On je napomenuo da treba uzeti u obzir i specifičan kontekst u kojem su podrške opredijeljene, naročito podatak da je PBG 2 program odobren pred samu pandemiju koronavirusa, što je moralo imati određeni uticaj na dinamiku izvršavanja preuzetih obaveza“, navode u saopštenju.

Naglašavajući da se uspješnost izvršenja datih obaveza sagledava i kvantitativno i kvalitativno, konstatovano je da je potrebno ubrzati zakonske reforme iz oblasti ekologije i održivog razvoja, što je predsulov „ozelenjavanja“ ekonomije i ostvarenja napretka u toj oblasti.

Damjanović istakao je da će sa aspekta svojih nadležnosti, uz istovremeno iniciranje međuresorske saradnje unutar Vlade, dati puni doprinos da se sve obaveze u vezi sa ispunjenjem uslova za realizaciju DPL-a ubrzano i efikasno ispune.

Radnom sastanku su u ime SB prisustvovali ekonomista Milan Lakićević i službenik za operacije Denis Mesihović, a u ime Ministarstva finansija državni sekretari Ilija Vukčević i Miloš Medenica, generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović i generalna direktorica Direktorata za državni trezor Svetlana Vukićević.

