SB kontinuirano važan partner Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska banka (SB) je kontinuirano važan partner Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku predstavnika te finansijske institucije sa ministarkom saobraćaja, Majom Vukićević.

“Finansijska i stručna pomoć SB pospješivanju domaće ekonomije dokaz su otvorenosti te institucije da na utvrđenom planu budućeg snaženja javnih finansija bude važan partner našoj državi, te uključenosti SB, posebno u dijelu koji se odnosi na strukturne reformske mjere, čemu će Ministarstvo, pored rada na harmonizaciji propisa, te radu na kapitalnim projektima, biti okrenuto za vrijeme mog mandata”, saopštila je Vukićević.

Vukićević se sastala sa šefom Kancelarije SB za Crnu Goru, Christopherom Sheldonom, sa saradnicima, koji je uputio čestitke povodom imenovanja na poziciju ministarke saobraćaja.

Na sastanku je ocijenjeno da će koncipiranje smjernica u pogledu unapređenja kapaciteta i mehanizama rada u državnim preduzećima, nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, biti jedna od aktivnosti na kojima se, takođe, otvara prostor za dalje razgovore o interakciji.

