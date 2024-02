SB će podržati reformske procese u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi okvir Grupacije Svjetske banke (SB) podržaće reformske procese u Crnoj Gori, usmjerene na povećanje ekonomske otpornosti, inkluzivni rast i održiviju zaštitu životne sredine, najavljeno je na sastanku predstavnika te institucije i Centralne banke (CBCG).

Na sastanku guvernerke CBCG Irene Radović i šefa kancelarije SB za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristofera Šeldona, ocijenjeno je da bi, kada je riječ o pravcima budućeg ekonomskog razvoja Crne Gore, trebalo snažiti fiskalnu otpornost i definisati model boljeg upravljanja prirodnim resursima u cilju održivijeg i inkluzivnijeg rasta.

Iz CBCG su objasnili da je sastanak je organizovan u sklopu konsultacija o Partnerskom okviru za Crnu Goru za period od ove do 2028. godine, koji predstavlja zajednički strateški dokument SB i Vlade u kojem se sumiraju prioritetne oblasti na koje će ta banka usmjeriti pomoć tokom navedenog perioda.

Sagovornici su posebno naglasili potrebu obezbjeđenja jednostavnijeg i bržeg pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori.

„U tom pravcu, potrebno je raditi na unapređenju njihove finansijske pismenosti i, paralelno, pojednostavljivanju administrativnih procedura, prvenstveno kroz obezbjeđenje elektronskog pristupa bazama podataka relevatnih institucija“, kazala je Radović.

Sagovornici su ocijenili i da zelena tranzicija može biti odgovor na brojne izazove sa kojima se suočava crnogorski turizam, poljoprivreda i industrija, kao i da je za ostvarivanje pozitivnih rezultata na tom putu, potreban sistemski pristup i adekvatna podrška države privatnom sektoru.

„Podrška zelenim investicijama mora biti u fokusu naše ekonomske politike, a CBCG biće apsolutno posvećena unapređenju ambijenta za implementaciju klimatskih projekata“, rekla je Radović.

Ona je zahvalila Šeldonu na kontinuiranoj podršci koju SB pruža CBCG, a posebno na programima tehničke pomoći koji se odnose na oblast modernizacije platnog prometa i unapređenja supervizorskih kapaciteta vrhovne monetarne institucije.

Na sastanku je iskazana zajednička spremnost da se dodatno unaprijedi saradnja CBCG i SB i dogovorena dalja koordinacija na operativnom nivou.

