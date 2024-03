Savjet za konkurentnost usvojio ovogodišnji Plan rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za konkurentnost usvojio je Plan rada za ovu godinu, kojim je predviđeno održavanje četiri redovne sjednice s odgovarajućim temama, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Planom rada predviđeno je održavanje četiri redovne sjednice s glavnim temama unapređenje konkurentnosti i poslovnog ambijenta, ključna regulativa za poslovni ambijent, suzbijanje neformalne ekonomije i digitalna transformacija.

Na sjednici Savjeta, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, i na kojoj je usvojen ovogodišnji Plan rada, glavna tema bila je unapređenje konkurentnosti i poslovnog ambijenta.

Razmatrani su materijali Ministarstva o statusu zakona o privrednim društvima i o registraciji privrednih i drugih subjekata, Program za unapređenje konkurentnosti privrede, Mentoring program i sprovođenje Industrijske politike Crne Gore.

“Takođe su prezentovani i materijali kao što su Predlog akcionog plana za eliminisanje biznis barijera, Analiza poslovanja crnogorske privrede za prošlu godinu, Predlog za osnivanje nacionalne agencije za registre, Rodna analiza programa za unapređenje konkurentnosti privrede, Problemi u vezi sa primjenom novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te Predlog za prevazilaženje problema likvidnosti mladih preduzetnika”, navodi se u saopštenju.

Naredna sjednica planirana je za drugi kvartal, tokom juna.

U skladu sa zaključkom sa Savjeta, usvojen je Akcioni plan za eliminisanje biznis barijera sa kojima se susrijeće poslovna zajednica, koji je pripremio Sekretarijat Savjeta za konkurentnost.

Akcioni plan sadrži 11 ključnih barijera koje su prepoznate kao konkretni zadaci, koji će se, kroz 37 pojedinačnih aktivnosti, nastojati ispuniti u zadatim kratkoročnim okvirima, do kraja naredne godine, ili srednjoročnim, do kraja 2026.

“Sjednicu je obilježila konstruktivna diskusija uz aktivno učešće predstavnika i privatnog i javnog sektora, što je ujedno i važan segment dijaloga i realizacije zadatih zaključaka Savjeta”, dodaje se u saopštenju.

Gjeloshaj je istakao važnost podrške razvojnim projektima u cilju daljeg unapređenja konkurentnosti crnogorske privrede i jačanja domaće proizvodnje u pravcu stvaranja nove dodatne vrijednosti i jaćanja izvoznih potencijala domaćih preduzeća.

