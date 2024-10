Saveljić: Netačne tvrdnje OD EPCG Solar gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Smijenjena izvršna direktorica Solar gradnje, Valerija Saveljić, demantovala je, kako je kazala, netačne i neistinite tvrdnje Odbora direktora (OD) EPCG Solar gradnje o njenoj smjeni.

Ona je u otvorenom pismu OD EPCG i ministru energetike, Saši Mujoviću, saopštila da kao obrazloženje njene smjene bez razloga na sjednici OD EPCG Solar gradnje održanoj 12. avgusta, OD ističe da je htio zaštiti između ostalog i moj poslovni ugled.

“Poštovani članovi OD EPCG, Valerija Saveljić je izgradila svoj poslovni ugled mnogo prije Solar gradnje, još iz vremena kada sam se sama borila protiv finansijskih i poslovnih nepočinstava tadašnjeg OD Plantaža na čelu sa Veselinom Vukotićem i izvršnom direktoricom Vericom Maraš”, navela je Saveljić u pismu koje je medijima dostavio Građanski pokret URA.

Ona je kazala da je svima dobro poznato da je to bilo za vrijeme vlasti bivšeg režima, bila izuzetna rijetkost suprostaviti se javno i lično, tako da je zvanično prva u Crnoj Gori dobila status zviždača.

“Nakon funkcije finansijskog direktora u Plantažama, obavljala sam funkciju izvršnog direktora Vladine firme Project Consulting. Za nepune dvije godine rada u PROCON-u, dobila sam prestižnu nagradu Najmenadžer od renomirane kuće Solvent Raiting, a naša firma se našla među 100 najboljih u Crnoj Gori”, rekla je Saveljić.

OD Solar gradnja navodi da u prvih pola godine nije bilo opreme, te nije bilo mogućnosti da se rade FNS, i isti navodi, da u tom periodu nijesmo iskoristili da nalazimo nove korisnike, radimo obilaske i slično.

“Ovom tezom OD EPCG Solar gradnja pokazuje svoje elementarno nepoznavanje funkcionisanja poslovnih odnosa na relaciji EPCG – EPCG Solar gradnja. Po ugovoru o poslovno tehničkoj saradnji, između EPCG i EPCG Solar gradnje, EPCG obezbjeđuje korisnike a Solar gradnja radi obilaske korisnika i pozive korisnika po nalogu EPCG”, navela je Saveljić.

Prema tome, kako je rekla, obilasci nikada nijesu kočili proces radam, jer su oni rađeni na osnovu podataka i tabela koje im je dostavljala EPCG.

Ona je rekla da nije tačna ni tvrdnja da izvršna direktorica nije ništa uradila na obezbjeđenju dodatnih poslova za Solar gradnju.

“Nije prošlo ni mjesec od kad sam preuzela funkciju izvršne direktorice, u dogovoru sa tadašnjim OD EPCG i menadžmentom Solar gradnje, odlučili smo da ispitamo tržiste u regionu, koje se bavi sličnom djelatnošću, kako bi prezentovali našu firmu i uspostavili poslovne kontakte, radi buduće poslovne saradnje”, navela je Saveljić.

Ona je rekla da je prvi put u Solar gradnji organizovana takva vrsta službenog puta, na koji je pošao najuži menadžment i jedan član OD EPCG.

“Obišli smo slovenačku firmu Energetik Energija koja se bavi distribucijom opreme za SE, pri čemu su nas upoznali sa kretanjem svjetskih cijena opreme za SE, i predstavili svjetsku industriju proizvodne opreme za SE, kao jednu od najbrže rastućih, a koja za rezultat ima povećanje kvaliteta opreme uz sniženje cijena. Prenijeli su nam njihova iskustva iz Slovenije sa SE i ponudili poslovnu saradnju”, kazala je, između ostalog, Saveljić.

Ona je rekla da je netačna tvrdnja da je EPCG Solar gradnja za šest mjeseci prošle godine bila pozitivna.

“Ovo je čisto fingiranje bilansa. Na 30. jun prošle godine imate na poziciji vanrednih prihoda oko 600 hiljada EUR, dok na istoj poziciji na 31. decembar prošle godine ne postoje ti prihodi. Na 30. jun prošle godine nijesu prikazani troškovi goriva, pa smo ih morali na 31. decembar prošle godine prikazati u totalu. Prema tome, namještanja su rađena i na pozicijama prihoda i troškova”, navela je Saveljić.

Prema njenim riječima, netačna je tvrdnja OD Solar gradnje da je izvršna direktorica obmanula Ministarstvo i isto nije obavijestila.

„Ministarstvo je dobilo mejl od menadžmenta Solar gradnje 6. avgusta u 2:22, a što se tiče rezultata na kraju sedam mjeseci, odgovorno tvrdim da je tačan i javno pozivam da se uradi njegova eksterna revizija“, saopštila je Saveljić.

Ona je ocijenila da je OD EPCG Solar gradnja iznošenjem neistina po pitanju fingiranja poslovno-finansijskog rezultata, pokušao da diskredituje njenu ličnu i poslovnu reputaciju, ali znanje i istina će pokazati da je i ovaj put bila u pravu.

„OD EPCG SG svjesno prikriva činjenicu da smo u mom mandatu ostvarili 480 hiljada EUR prihoda kojima smo zatvorili avansni račun od 540 hiljada EUR. Prihod od 480 hiljada EUR nije prikazan u poslovnim knjigama Solar gradnje do moje smjene 12. avgusta jer nije priznat u tom periodu od EPCG. Da je priznat, i čak da su sporne fakture stornirane, rezultat bi bio pozitivan i u iznosu blizu 100 hiljada EUR“, navela je Saveljić.

OD EPCG Solar gradnja je, kako je dodala, takođe zlonamjermo predstavio takozvani dug na dan njenog razrješenja od nekih 346 hiljada EUR.

„OD EPCG Solar gradnja bi trebalo da zna da dug nije jednako gubitak. Ako ste 12. avgusta imali dug od 346 hiljada EUR, a na primjer 13. avgusta naplatili 350 hiljada EUR od jedinog kupca EPCG, na osnovu faktura gdje usluga završena u mom mandatu, imate li duga 13. avgusta“, pitala je Saveljić.

Ona je pitala je li OD EPCG SG slučajno ili namjerno zaboravio informisati resorno Ministarstvo i OD EPCG, kakav su ostvarili rezultat na kraju trećeg kvartala.

„Koliki je gubitak u pitanju? Je li blizu pola miliona EUR? Pravo je umjeće za dva mjeseca skočiti sa plusa u gubitak od blizu pola miliona EUR. Takođe bih pitala OD EPCG SG, kako su zaposlili četrdesetak novih zaposlenih? Jeste li raspisali konkurs ili “po babu i stričevima”“, zaključila je Saveljić.

