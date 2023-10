Saudijska poruka spustila cijene nafte ispod 87 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu ispod 87 USD, zbog stišanih strahovanja u vezi sa snabdijevanjem s Bliskog istoka, nakon poruke Saudijske Arabije da će pomoći u stabilizaciji tržišta.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 78 centi nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 86,87 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 84 centa nižoj cijeni, od 85,13 USD, prenosi Hina.

U ponedjeljak su cijene snažno skočile zbog strahovanja da bi sukob između Izraela i palestinske naoružane skupine Hamas mogao eskalirati i proširiti se na druge zemlje na Bliskom istoku.

U utorak je uzlazni trend zaustavila Saudijska Arabija, objavom da radi s regionalnim i međunarodnim partnerima na sprečavanju eskalacije.

Rijad je ponovio i da podržava nastojanja da se tržišta nafte stabilizuju.

U nedjelju, Saudijska Arabija, Bahrain, Irak, Kuvajt, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati, naglasili su da su spremni da dobrovoljno prilagode proizvodnju nafte, pojedinačno i kolektivno, i preduzmu dodatne mjere u svakom trenutku kako bi podržali stabilnost tržišta.

Vodeći proizvođači trenutno smanjuju snabdijevanje, kako bi ga prilagodili potražnji i podržali cijene.

“Cijene su u srijedu pale i u Londonu i na američkom tržištu, jer je za sada otklonjena prijetnja naglog i neočekivanog prekida u snabdijevanju”, rekao Tamas Varga iz PVM-a.

Rusija i Saudijska Arabija sastale su se u srijedu u Moskvi, a ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je kontinuiranu koordinaciju Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika kako bi situacija na tržištima nafte bila “predvidiva”.

Putin je ujedno pozvao domaće proizvođače da im prioritet bude snabdijevanje ruskog tržišta. Moskva je prošle sedmice ukinula zabranu izvoza dizela naftovodima preko morskih luka. Zabrana izvoza benzina ostaje na snazi.

Investitori će s pažnjom proučiti i zapisnik s septmbarske sjednice američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), u potrazi za naznakama o kretanju kamatnih stopa u narednim mjesecima.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak poskupio 79 centi na 90,78 USD.

