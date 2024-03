Saradnjom do unapređenja poslovne klime

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) i Američka privredna komora (AmCham) u Crnoj Gori dodatno će unaprijediti saradnju, u cilju unapređenja poslovne klime.

Vršilac dužnosti direktora PU, Sava Laketić razgovarao je danas sa predstavnicima AmCham-a u Crnoj Gori, odnosno predsjednicom Upravnog odbora Svetlanom Vuksanović, izvršnim direktorom Markom Miročevićem i menadžerkom za politike Ana Marijom Simonović.

“Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima doprinosa kreiranju stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta i spremnosti na bližu saradnju na obostrano zadovoljstvo”, navodi se u saopštenju PU.

Laketić je istakao važnost reforme poreskog sistema i jačanja poreske discipline, kao i unapređenja procesa rada, što će za rezultat imati apsolutnu efikasnost, mjerljive rezultate, transparetnost, neselektivnost u postupanju i instituciju koja je servis privredi, a ne biznis barijera.

Predstavnici AmCham-a naglasili su da su upravo transparentnost i pravovremenost, uz uključivanje biznis zajednice u kreiranje i izmjene poreske politike, važni za primjenjivost u praksi, te da je saradnja dvije institucije u tom segmentu ključna.

Iz AmCham-a su još jednom potvrdili spremnost da se saradnja intenzivira i kroz adekvatnu podršku koju Komora sa svojim članstvom može pružiti, a sve sa ciljem da se unaprijedi poslovna klima u Crnoj Gori.

