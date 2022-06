Saradnja u cilju efektivne implementacije IPARD programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ekonomskog razvoja i turizma, Vladimir Joković i Goran Đurović, potpisali su danas Memorandum o saradnji u cilju zajedničke koordinacije i razmjene informacija za efektivnu implementaciju IPARD programa.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopšteno je da će se potpisanim memorandumom učvrstiti saradnja dva ministarstva, kako bi se sve administrativne prepreke prepoznate u dosadašnjoj implementaciji IPARD II programa, odnosno mjere 7, podmjere 7.1 Investicije za razvoj ruralnog turizma otklone.

„Tako što će se poljoprivrednim proizvođačima približiti procedure u dobijanju neophodnih dokumenata, koja se odnose na prijavu djelatnosti i kategorizaciju objekata u oblasti turizma, a u cilju bolje potrošnje raspoloživih sredstava, dostupnih kroz ovaj program“, navodi se u saopštenju.

Joković je rekao da će, prepoznajući značaj prirodnih potencijala ruralnih područja Crne Gore kao i njihov doprinos oživljavanju sela, ravnomjernom regionalnom razvoju i smanjenju nezaposlenosti, podrška razvoju ruralnom turizmu imati višestruke benefite.

“Razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma predstavlja naš cilj i obavezu. Vodimo računa o crnogorskom poljoprivrednom i turističkom sektoru, a upravo kroz uvezivanje ove dvije grane, radimo na poboljšanju turističke ponude Crne Gore i stvaranju konkurentske ponude ruralnom turizma prepoznatljive na evropskom tržištu, jer je Crna Gora biser Evrope po prirodnim ljepotama“, kazao je Joković.

On je ocijenio da zajednički moramo raditi na tome da bespovratna sredstava koja su nam na raspolaganju od EU budu utrošena u najvećoj mjeri i upravo u tom cilju je neizostavna saradnja svih institucija.

Saradnjom dva ministarstva će se, kako je objašnjeno, angažovati svi kapaciteti u cilju pomoći proizvođačima, da se prije svega upoznaju sa procedurama za ostvarivanje prava na sredstva podrške, kroz organizovanje okruglih stolova i radionica.

Đurović je kazao da ruralni turizam, posmatran kroz prizmu turističke valorizacije seoskog područja, doprinosi očuvanju i unapređenju turizma kao djelatnosti.

“Sa druge strane, ruralni turizam je izvor za dodatne prihode poljoprivrednicima jer omogućava diverzifikaciju njihove djelatnosti u području u kojem se odvija. Ponuda različitih ruralnih prostora najčešće je vrlo specifična i može biti jedan od pokretača turističke djelatnosti”, smatra Đurović.

Naime, savremeni turista je u stalnoj potražnji za novim iskustvom i doživljajem, pa se specifična eno-gastronomska ponuda ruralnih područja nameće sama po sebi kao idealna komponenta za privlačenje turista.

“U skladu sa svim navedenim, potpisivanje ovog sporazuma je veliki korak naprijed ka razvoju i uvezivanju turizma i poljoprivrede koje vidimo kao idealan spoj za dalji ekonomski napredak države“, poručio je Đurović.

Nakon potpisivanja Memoranduma za korisnike za mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja u okviru IPARD programa biće prezentovan i Vodič – publikacija, koji će sadržati tumačenja odredaba mjerodavnog propisa – Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, kao i pravilnika donijetih na osnovu istog, a koja su neophodna za adekvatnu realizaciju mjere 7.

