Saradnja CEDIS -a i EBRD na projektima pametnih mreža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je, potpisivanjem Mandatnog pisma sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), dobio prvo konceptualno odobrenje za pregovore oko uslova finansiranja projekata iz oblasti pametnih mreža.

Iz CEDIS-a su objasnili da implementacija pametnih mreža u elektrodistributivni sistem podrazumijeva uspostavljanje SCADA/ADMS sistema za daljinsko upravljanje distributivnim trafostanicama na cijelom području Crne Gore, čija je vrijednost projektovana na 25 miliona EUR.

Izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Čađenović, kazao je da se projekti koje kompanija planira da realizuje poklapaju sa „zelenom agendom“ koja je u fokusu djelovanja EBRD, zbog čega vjeruje u plodotvornu saradnju, ne samo na ovom nego i na nizu ostalih projekata koje imaju u planu.

„Već narednih dana očekujemo potpisivanje ugovora sa konsultantom za projekat implementacije SCADA sistema, a s obzirom na to da se na pripremi radi intenzivno već neko vrijeme, takođe očekujem da konsultantu neće biti potrebno mnogo vremena da pristupi projektu i krene sa aktivnostima“, dodao je Čađenović.

Implementacijom SCADA/ADMS sistema postiže se efikasno upravljanje elektromrežom na osnovu informacija o procesima na mreži u realnom vremenu, uključujući i vizualizaciju mrežnih procesa i mogućnost blagovremene reakcije u cilju izbjegavanja preopterećenja, samim tim i smanjenje broja prekida, odnosno sigurnije i kvalitetnije napajanje električnom energijom za korisnike.

Potpuna transparentnost dešavanja na mreži omogućiće i značajne uštede kroz dodatno snižavanje nivoa guditaka u elektrodistributivnom sistemu.

Takođe, napredni sistemi upavljanja elektrodistributivnom mrežom predstavljaju nezaobilaznu potporu procesu „zelene tranzicije“, jer omogućavaju detaljnu informaciju i efikasno upravljanje tokovima energije iz obnovljivih izvora.

Direktor EBRD za Zapadni Balkan, Matteo Colangeli, saopštio je da je ovo vrsta projekata koju žele da vide u Crnoj Gori i regionu.

„Ne moram napominjati koliko je važna energetska efikasnost i integrisanje obovljivih izvora energije. Vrlo je važno da kompanije poput CEDIS-a imaju finansijskog kapaciteta da direktno sarađuju sa nama, bez uplitanja države u smislu garancija. Vjerujem da je ovo važan korak za našu dalju saradnju“, smatra Colangeli.

Planirano je da projekat teče fazno, na način što bi implementacija centralnog SCADA/ADMS sistema i integracija 40 trafostanica naponskog nivoa 35/10kV i 110/35/10kV obuhvatila teritoriju Podgorice i primorske opštine.

Naredna faza bi podrazumijevala proširenje projekta na preostali dio Crne Gore i obuhvatila sve objekte naponskog nivoa 35/10kV i 110/35/10kV.

U okviru treće faze implemetirani SCADA sistem bi integrisao i određeni broj trafostanica 10/0.4 kV i rastavnih elemenata na 10kV.

