Šansa za Crnu Goru da se pozicionira na turističkoj mapi

Podgorica, Dablin, (MINA-BUSINESS) – U ovoj godini bi cjenovno pristupačnije destinacije trebalo da zabilježe najveći rast putovanja, zbog povećane osjetljivosti na cijene među potencijalnim turistima, što predstavlja šansu i za Crnu Goru, ocijenila je direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković.

Tripković Marković i direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandra Maksimović, su na poziv Nacionalne turističke organizacije Irske, učestvovale na ekskluzivnom Forumu globalnih lidera u Dablinu.

„Ovaj inauguralni događaj u organizaciji Destinations International najveće i najrespektabilnije svjetske asocijacije za destinacijske organizacije, okupio je lidere iz oblasti turizma iz javnog i privatnog sektora iz cijelog svijeta, uključujući međunarodne organizacije, nacionalne turističke organizacije, kongresne biroe, avio-kompanije, kako bi diskutovali o savremenim izazovima, mogućnostima i budućnosti globalnog turizma“, saopšteno je iz NTO-a.

Tripković Marković je kazala da joj je velika čast što je na poziv Nacionalne turističke organizacije Irske imala privilegiju da učestvuje na prvom Forumu globalnih lidera, koji je okupio elitu globalne turističke industrije.

„U panel diskusijama učestvovali su svjetski poznati stručnjaci među kojima je izvšni direktor Oxford Economics, Ejdrian Kuper, koji je predstavio sveobuhvatnu analizu ekonomskih trendova i njihovog uticaja na turizam. On je istakao snažan oporavak turizma u prošloj godini, pri čemu su dvije trećine evropskih zemalja premašile brojke iz 2019. godine, predviđajući rast međunarodnih putovanja tokom ove godine u rasponu od šest do osam odsto“, rekla je Tripković Marković.

Maksimović je, kada je riječ o poslovnim putovanjima, navela da ohrabruje što istraživanja pokazuju snažan oporavak i povratak na predpandemijske nivoe.

“Industrija poslovnih događaja ima snagu da transformiše destinacije, s obzirom na ključnu ulogu u pokretanju ekonomskog rasta, podsticanju inovacija i oblikovanju budućnosti globalnih interakcija, kako je podvučeno na forumu. Održivost poslovnih događaja postaje strateški imperativ u Evropi, a upotreba alata za vještačku inteligenciju postaje uobičajena u svakodnevnim poslovima, što su trendovi koje je potrebno da pratimo i prilikom organizacije događaja u Crnoj Gori, kako bismo bili konkurentni”, dodaje Maksimović.

U upečatljivoj sesiji na Forumu globalnih lidera, Globalni uvidi – kretanje kroz promjenljivi pejzaž u turizmu, učesnici podijelili su svoje strategije za upravljanje industrijom kroz turbulentno vrijeme.

Panel se bavio kritičnim pitanjima kao što su razvoj radne snage, upravljanje prekomjernim turizmom i evoluirajuća uloga destinacijskih marketinških organizacija.

Destinacije se fokusiraju na širenje turizma i geografski i sezonski, kako bi se upravljalo prekomjernim turizmom i stvorile mogućnosti za manje posjećena područja i razvoj turizma van špica sezone.

Jača saradnja između javnih turističkih organizacija i subjekata iz privatnog sektora poput hotelskih lanaca i avio-kompanija je ključna za efikasan marketing i upravljanje destinacijom, neke su od poruka sa panela.

Sesija na temu budućnosti avijacije okupila je lidere avio-industrije koji su se složili da se uprkos izazovima, sektor vazduhoplovstva kreće u pravcu oporavka i pokazuje otpornost, vođen novim rutama, poboljšanom efikasnošću i inovacijama usmjerenim na klijente, dok prilagodljivost ostaje ključna za budućnost vazduhoplovstva na sve konkurentnijem globalnom tržištu.

Za Tripković Marković i Maksimović, učešće na forumu bila je i prilika za susrete sa predstavnicima najuticajnih međunarodnih organizacija u oblasti turizma, te za upoznavanje i razmjenu iskustava sa preko 100 kolega iz 23 zemlje svijeta.

Destinations International je najveće i najuglednije svjetsko udruženje destinacijskih organizacija, kongresnih biroa i turističkih organizacija. Sa više od osam hiljada članova i partnera iz preko 750 destinacija u 34 zemlje i teritorije, udruženje predstavlja moćnu zajednicu koja napredno razmišlja i sarađuje širom svijeta.

