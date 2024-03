Sajam podstiče zapošljavanje domaće radne snage

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Sajam sezonskog zapošljavanja ključni je korak ka jačanju domaće radne snage i održivom razvoju crnogorske ekonomije, jer pruža mladima priliku da tokom sezone pronađu poslove koji im odgovaraju, poručeno je danas na kotorskom Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.

Dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Đurđica Perović, podsjetila je da je inicijativa za sajam sezonskog zapošljavanja potekla sa tog fakulteta prije 16 godina, navodeći da je nakon toga postao manifestacija koju organizuju studenti sa svih fakulteta, prenosi PR Centar.

„Prepoznata je potreba u svim profilima zanimanja koji se edukuju na našem Univerzitetu da je potreban kontakt koji moramo stvarati sa privredom i poslodavcima. Danas, posebno kad imamo problem radne snage, važno je da se umrežavamo i zajedno prepoznajemo znanja, vještine i kompetencije koji su potrebni studentima da bi mogli što bolje da odgovore zahtjevima privrede“, navela je Perović.

Ona je kazala da je kroz program praktične obuke, koji se organizuje na prvoj, drugoj i trećoj godini Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, studenti obavljaju praktičnu nastavu.

„U ovom trenutku imamo 350 studenata koji su uključeni i obavljaju praktičnu nastavu u preko 100 kompanija iz turističke privrede Crne Gore“, rekla je Perović.

Menadžer Opštine Kotor, Ivan Mikijelj, podsjetio je da je ta lokalna samouprava finansijski podržala Sajam.

„Mislim da je Sajam sjajna prilika za poslodavce koji su u potrazi za kvalitetnom radnom snagom. Nadam se da domaća radna snaga biti maksimalno uključena u sezonske poslove koji se nude na sajmu. Najbitnije je da se povežu mladu sa poslodavcima kako bi pronašli radno mjesto na tržištu rada tokom sezone“, naveo je Mikijelj.

On je rekao da je danas potpisan i Memorandum o saradnji između SPUCG, Univerziteta Crne Gore i Opštine Kotor u cilju zajedničkog doprinosa zapošljavanju mladih i povećanju učešća domaće radne snage u sezonskim poslovima na teritoriji naše države.

„Za nas je, u lokalnoj samoupravi, od velikog značaja da mladi sugrađani ostvare kvalitetan kontakt sa potencijalnim poslodavcima, pokažu zainteresovanost, motivaciju i spremnost da rade tokom turističke sezone. Naša je obaveza je da im put do zaposlenja olakšamo na najbolji i na najkvalitetniji način“, rekao je Mikijelj.

Predsjednik SPUCG, Andrej Vukčević, kazao je da su mladi u Kotoru danas u prilici da čuju ponude i razgovaraju sa predstavnicima 62 poslodavca koji nude veliki broj otvorenih radnih pozicija za sezonsko zaposlenje, prevashodno iz oblasti turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva.

„Kada na to dodamo činjenicu da smo u srijedu u Podgorici imali predstavnike 93 poslodavca i preko tri hiljade mladih – maturanata i studenata iz cijele Crne Gore, to govori o značaju i obimu ovog projekta“, naveo je Vukčević.

On je podsjetio da je do sada, kroz Summer job, svoje prvo radno iskustvo steklo preko deset hiljada mladih, navodeći da to govori o značaju projekta za cijelu državu.

„Ove godine smo napravili iskorak, što se vidi po broju poslodavaca i mladih koji su zainteresovani za učešće u ovom projektu i obavljanje sezonskih poslova u Crnoj Gori“, rekao je Vukčević.

Sajam je 16. put organizovao Studentski parlament Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Kancelarijom za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore i biće otvoren danas do 16 sati na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

