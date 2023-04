Šahmanović: Građani će plaćati manje račune za struju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila izmjene Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, koje će, kako su objasnili predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija, dovesti do nižih računa za struju za građane.

Državni sekretar u tom resoru, Admir Šahmanović, kazao je da su izmjene inicirali prije svega da bi smanjili troškove građana za račune za električnu energiju koje plaćaju na mjesečnom nivou.

„Uredba, između ostalog, definiše otkupnu cijenu električne energije od proizvođača iz povlašćenog podsticajnog sistema. Na ovaj način, smanjili smo 50 odsto naknadu za ovaj vid podsticaja za građane i građani će plaćati manje račune“, rekao je Šahmanović na sjednici Vlade.

On je dodao da su takođe oslobodili građane koji troše do 300 kilovata prosječne potrošnje na mjesečnom nivou.

„Znači, oni neće plaćati naknadu za podsticajne mjere za obnovljive izvore energije, a takođe smo oslobodili obaveze državni budžet za eventualnu naknadu ovih podsticajnih mjera u slučaju da nedostaju sredstva na kraju godine. Cio teret je prenešen na Elektroprivredu“, objasnio je Šahmanović.

