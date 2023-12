Royal Caribbean će ipak preusmjeriti kruzere u Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Lider kompanija u kruzing putovanjima, Royal Caribbean, u narednoj godini će dio svojih uplovljavanja u Crnu Goru preusmjeriti u Bar, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Bar.

Iz TO Bara su rekli da se Bar sve bolje pozicionira na mapi kruzing putovanja.

“Kruzer Explorer Of The Seas prvi put je uplovio u Bar 26. juna, kojim je doputovalo preko 5,2 hiljade turista. Stav američke kompanije je da su zadovoljni uslovima u luci gdje je tokom boravka brod Explorer Of Seas bio vezan na gatu Port of Adria”, navodi se u saopštenju.

Kompanija Royal Caribbean, u narednoj godini planira oko 40 uplovljavanja u Crnu Goru. Prema planu kompanije, prvo uplovljavanje u barsku luku kruzera Royal Caribbean najavljeno je za 1. jul naredne godine.

Direktor TO Bar, Danilo Orlandić, kazao je da preusmjeravanje uplovljavanja u Bar označava važan trenutak za grad, potvrđujući rastući značaj njihove destinacije na međunarodnom nivou.

“Dolazak prestižne kruzing kompanije doprinijeće ekonomskom razvoju grada kroz povećanje turističkih aktivnosti, kao i podršku lokalnim turističkim poslenicima”, rekao je Orlandić.

TO Bar će, kako je dodao, i u narednom periodu raditi na unapređenju turističke ponude, podršci lokalne zajednice i na intenzivnijoj marketinškoj kampanji promocije potencijala bogate turističke ponude.

